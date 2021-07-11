Вакцина "КовиВак" закончилась в Москве за один день

Вакцина "КовиВак" вновь закончилась в Москве. Об этом сообщили в мэрии.

- Вакцины "КовиВак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России, - говорится на сайте mos.ru.

Напомним, 10 июля, эта вакцина была доступна в 14 павильонах "Здоровая Москва". Ожидалось, что ее хватит на некоторое время, однако спрос оказался большим. В течение субботы тысячи москвичей и гостей столицы, выстояв в очередях, поставили прививку.

Предыдущая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации 25 июня, она закончилась за три дня.

Напомним, что в Москве сейчас доступна только прививка вакциной "Спутник V". Ранее в мэрии сообщили, что закончился препарат "ЭпиВакКорона".