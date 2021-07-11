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Рубрика: Общество

Вакцина "КовиВак" закончилась в Москве за один день

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Вакцина "КовиВак" вновь закончилась в Москве. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Вакцины "КовиВак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России, - говорится на сайте mos.ru.

Напомним, 10 июля, эта вакцина была доступна в 14 павильонах "Здоровая Москва". Ожидалось, что ее хватит на некоторое время, однако спрос оказался большим. В течение субботы тысячи москвичей и гостей столицы, выстояв в очередях, поставили прививку.

Предыдущая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации 25 июня, она закончилась за три дня.

Напомним, что в Москве сейчас доступна только прививка вакциной "Спутник V". Ранее в мэрии сообщили, что закончился препарат "ЭпиВакКорона".

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