Автор "Игры престолов" Джордж Мартин снимет сериал про индейцев

Как уже очевидно шутят в Сети, всё, что угодно, лишь бы книгу не дописывать: у Джорджа Мартина еще один новый проект.

Согласно Collider, на этот раз автор цикла, по которому снята "Игра престолов", станет сопродюсером нуарного триллера-вестерна для канала AMC "Темные ветра" (Dark Winds).

В основу сценария ляжет серия книг Тони Хиллермана "Липхорн и Чи" (Leaphorn & Chee), в центре которых - двое полицейских, индейцев-навахо, расследующих серию произошедших в 70-е жутких убийств, казалось бы, между собой никак не связанных.

В главных ролях Зан Маккларнон ("Фарго", "Мир Дикого Запада", "Сын"), он же - сопродюсер, и Кайова Гордон (оборотень Эмбри из "Сумерек").

Еще одним продюсером предприятия стал Роберт Редфорд (да, тот самый).

В первом сезоне заявлены шесть эпизодов. Пока без даты.