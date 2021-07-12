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Автор "Игры престолов" Джордж Мартин снимет сериал про индейцев

Новости
    12.07.2021, 11:12
Текст:   Олег Усков

Как уже очевидно шутят в Сети, всё, что угодно, лишь бы книгу не дописывать: у Джорджа Мартина еще один новый проект.

Фото: kinopoisk.ru
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Согласно Collider, на этот раз автор цикла, по которому снята "Игра престолов", станет сопродюсером нуарного триллера-вестерна для канала AMC "Темные ветра" (Dark Winds).

В основу сценария ляжет серия книг Тони Хиллермана "Липхорн и Чи" (Leaphorn & Chee), в центре которых - двое полицейских, индейцев-навахо, расследующих серию произошедших в 70-е жутких убийств, казалось бы, между собой никак не связанных.

В главных ролях Зан Маккларнон ("Фарго", "Мир Дикого Запада", "Сын"), он же - сопродюсер, и Кайова Гордон (оборотень Эмбри из "Сумерек").

Еще одним продюсером предприятия стал Роберт Редфорд (да, тот самый).

В первом сезоне заявлены шесть эпизодов. Пока без даты.

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