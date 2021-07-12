Известна дата, когда Lada Niva Travel начнут выпускать на АвтоВАЗе

Ранее "РГ" сообщала, что производство Lada Niva Travel будет перенесено с бывшего завода GM-AvtoVAZ непосредственно на конвейер АвтоВАЗа. Один из читателей группы "Нетипичный АвтоВАЗ" рассказал, что это произойдёт до конца месяца.

По информации собеседника, который, по его словам, занят как раз переносом сборки, Lada Niva Travel сменит "прописку" уже 21 июля. Тестовое производство внедорожников на АвтоВАЗе стартовало в начале лета.

О том, что Lada Niva Travel будут выпускать на АвтоВАЗе, было официально сообщено в апреле 2021 года. Проект по переносу сборки Niva Travel планировали завершить до конца корпоративного отпуска - до конца августа. Мощности "Лада Запад Тольятти" законсервируют, что будет с ними в дальнейшем, пока не сообщается.

Lada Niva Travel в базовой комплектации Classic стоит 796 900 рублей, самая дорогая версия - Luxe Off-Road - 958 900 рублей. Внедорожник оснащается 80-сильным 8-клапанным двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и понижающим рядом трансмиссии.