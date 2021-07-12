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12.07.2021 14:02
Рубрика: Российский автопром

Известна дата, когда Lada Niva Travel начнут выпускать на АвтоВАЗе

Текст: Константин Руссов

Ранее "РГ" сообщала, что производство Lada Niva Travel будет перенесено с бывшего завода GM-AvtoVAZ непосредственно на конвейер АвтоВАЗа. Один из читателей группы "Нетипичный АвтоВАЗ" рассказал, что это произойдёт до конца месяца.

Фото: Пресс-служба Dacia.
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По информации собеседника, который, по его словам, занят как раз переносом сборки, Lada Niva Travel сменит "прописку" уже 21 июля. Тестовое производство внедорожников на АвтоВАЗе стартовало в начале лета.

О том, что Lada Niva Travel будут выпускать на АвтоВАЗе, было официально сообщено в апреле 2021 года. Проект по переносу сборки Niva Travel планировали завершить до конца корпоративного отпуска - до конца августа. Мощности "Лада Запад Тольятти" законсервируют, что будет с ними в дальнейшем, пока не сообщается.

Lada Niva Travel в базовой комплектации Classic стоит 796 900 рублей, самая дорогая версия - Luxe Off-Road - 958 900 рублей. Внедорожник оснащается 80-сильным 8-клапанным двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и понижающим рядом трансмиссии.

#Lada