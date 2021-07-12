Координатор убийства Жовенеля Моиза хотел стать президентом Гаити

Еще двое - 35-летний Джеймс Соледжес и 55-летний Джозеф Винсент - заявили властям во время допроса, что убийство было частью заговора с целью сделать Санона президентом карибского государства. По данным источников, план заговорщиков состоял не в том, чтобы убить Моиза, а в том, чтобы вручить ему ордер на арест от 2019 года и отвезти его в президентский дворец, где его место займет Санон. Всего 26 человек совершили нападение, из них 19 сейчас находятся под стражей, а остальные убиты во время полицейского рейда.

53-летний Моис был застрелен во время нападения на его дом группы вооруженных людей, которые утверждали, что они являются агентами Управления по борьбе с наркотиками США. Перед смертью Моиза пытали, а в его теле было обнаружено 12 пулевых ранений. Первая леди Гаити - 47-летняя Мартин - была тяжело ранена и сейчас проходит лечение в клинике Майями.

Ранее начальник национальной полиции Гаити Леон Чарльз сообщил, что "в заговоре участвовали два гаитянских американца и известный врач", но не назвал Санона по имени. "Я бы сказал, что гаитянин (врач) завербовал людей, которые, в свою очередь, договорились с группой граждан Колумбии на проведение операции", - пояснил Чарльз. Официальные лица описали убийц как хорошо обученных "иностранных наемников", и это убийство повергло политически нестабильную страну в еще больший хаос.

По данным американского издания, на протяжении многих лет во Флориде уроженцами Гаити было зарегистрировано более десятка предприятий, включая медицинские, энергетические и риэлторские компании, хотя большинство из них сейчас числятся неактивными. Санон называет себя врачом, хотя журналистам не удалось найти список медицинских лицензий для него во Флориде. Записи показывают, что он объявил о банкротстве в 2013 году в Тампе и лишился дома в Брэндоне из-за потери права выкупа с долгом на общую сумму более 400 тысяч долларов, отмечает New York Post.