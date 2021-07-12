Новости

Гончар: "Тампа-Бэй" одержала заслуженную победу в Кубке Стэнли 07:26
Марсоход "Чжужун" преодолел более 410 метров по поверхности планеты 07:25
В ряде районов Южной Кореи ужесточили коронавирусные ограничения 06:43
У Этнографического музея в Улан-Удэ нашли следы медведя 06:41
Власти Сингапура смягчили введенные из-за штамма "дельта" ограничения 06:37
Минздрав РФ обновит рекомендации по лечению коронавируса 06:00
Ученый: Большинство специалистов считают естественным происхождение COVID-19 05:50
Экс-вице-губернатора Сахалинской области арестовали по делу о растрате 05:21
В Израиле начали делать третьи прививки от COVID взрослым из групп риска 05:17
Экс-главу учебного центра по ГО и ЧС Чукотки осудили за взятки 04:38
Врач назвал причины популярности препарата "КовиВак" от COVID-19 04:22
В Минздраве оценили риск появления более опасных штаммов коронавируса 04:13
В аэропорту Гонконга протестируют всех сотрудников на COVID-19 03:34
На Гаити задержан возможный координатор убийства президента 03:29
Эксперт рассказал о стратегии, которая может помочь разбогатеть за год 03:09
Один человек погиб и пятеро ранены при стрельбе в Техасе 02:27
Трамп заявил, что принял решение по поводу участия в выборах президента 02:07
"Черная вдова" побила рекорд "Форсажа" по сборам 01:41
Манчини прокомментировал победу Италии на Евро-2020 01:39
Бонуччи признан лучшим игроком финала чемпионата Европы 01:29
На выборах в Молдавии лидируют две партии и блок 01:21
Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020 01:17
Судьба финала Евро-2020 решится в серии пенальти 00:51
В немецком Шведте обрушилась крыша бассейна 00:40
Президент Кубы призвал жителей противостоять провокациям 00:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
12.07.2021 07:25
Рубрика: В мире

Марсоход "Чжужун" преодолел более 410 метров по поверхности планеты

Марсоход "Чжужун" китайской миссии "Тяньвэнь-1" преодолел в общей сложности свыше 410 метров по поверхности Красной планеты, сообщает Центральное телевидение Китая.

Фото: Кадр видео YouTube
Китай впервые опубликовал кадры маневров своего марсохода на Красной планете

Аппарат работает в штатном режиме, отмечает ТАСС. Напомним, 15 мая автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" совершила успешную посадку на Марсе. А уже 22 мая "Чжужун" успешно спустился с посадочной платформы и приступил к исследованию планеты. Аппарат занимается изучением грунта, ионосферы и климата.

Как ранее писала "РГ", первый китайский марсоход назвали "Чжужун" в честь бога огня. К слову, в древнекитайской мифологии оно перекликается с названием Красной планеты - Хосин (огненная планета). Аппарат будет работать в течение 92 земных суток. При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе и понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

В мире Восточная Азия Китай Исследование Марса

Главное сегодня

Минздрав РФ обновит рекомендации по лечению коронавируса
Строительство "Северного потока - 2" завершат к концу августа
Ученый: Большинство специалистов считают естественным происхождение COVID-19
На выборах в Молдавии лидируют две партии и блок
Координатор убийства Жовенеля Моиза хотел стать президентом Гаити
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19