Марсоход "Чжужун" преодолел более 410 метров по поверхности планеты

Марсоход "Чжужун" китайской миссии "Тяньвэнь-1" преодолел в общей сложности свыше 410 метров по поверхности Красной планеты, сообщает Центральное телевидение Китая.

Аппарат работает в штатном режиме, отмечает ТАСС. Напомним, 15 мая автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" совершила успешную посадку на Марсе. А уже 22 мая "Чжужун" успешно спустился с посадочной платформы и приступил к исследованию планеты. Аппарат занимается изучением грунта, ионосферы и климата.

Как ранее писала "РГ", первый китайский марсоход назвали "Чжужун" в честь бога огня. К слову, в древнекитайской мифологии оно перекликается с названием Красной планеты - Хосин (огненная планета). Аппарат будет работать в течение 92 земных суток. При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе и понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.