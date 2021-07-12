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12.07.2021 12:56
Рубрика: Происшествия

В Омске после жалобы президенту на экологию возбудили дела

Текст: Наталья Граф (Омск)
СК возбудил ряд уголовных дел о халатности и нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов после обращения омичей на "Прямую линию" с Владимиром Путиным.

Уголовные дела возбуждены в отношении должностных лиц предприятия "Омский каучук" и в отношении сотрудников Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Последних подозревают в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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По данным СК, предприятию были выданы предписания о прекращении эксплуатации полигона, где размещались жидкие отходы шлама гидроокиси алюминия, относящиеся к IV классу опасности. Компания должна была провести землеустройство и рекультивацию нарушенных земель.

- Однако руководством АО "Омский каучук" были проигнорированы требования Росприроднадзора, - сообщает СУ СК по Омской области. - С 2012 года по настоящее время работы по рекультивации земельных участков, на которых размещены не менее 14 тысяч тонн опасных отходов, не проведены.

Следователи считают, что на протяжении нескольких лет проверяющие не контролировали исполнение собственных предписаний, выданных предприятию. В результате права жителей Омска на благоприятную окружающую среду были нарушены.

Напомним, группа омичей обратилась к главе государства с жалобами на регулярные "газовые атаки". Практически еженедельно в городе фиксируются превышения норм по хлориду водорода, сероводороду, фенолу, формальдегиду, меркаптану и другим опасным для человека веществам.

- В 2018 году Омск вошел в число участников нацпроекта "Чистый воздух". Но нас как травили, так и травят, - рассказали горожане Владимиру Путину на "Прямой линии". - В регионе плохая статистика по легочным заболеваниям, онкологии. Просим вас повлиять на предприятия, игнорирующие майские указы, чтобы мы перестали жить как в газовой камере.

Владимир Путин отметил, что проблема ему известна, выделил несколько факторов, неблагоприятно влияющих на экологию в Омске, и пообещал принять меры.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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