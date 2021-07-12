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12.07.2021 14:58
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области открыт сбор денег и вещей пострадавшим от пожаров

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области открыт сбор средств и вещей жителям сел Джабык и Запасное, пострадавшим от лесных пожаров на юге региона. Специальный счет открыт Союзом женщин Челябинской области. Кроме того, в Челябинске и Магнитогорске на базе некоммерческих организаций организованы пункты приема благотворительной помощи, сообщили в понедельник в правительстве региона.

Фото: Александр Бойко/ТАСС
Практически все очаги лесных пожаров в Челябинской области локализованы

- Сегодня полностью закрыта потребность в одежде, но остается необходимость в бытовой технике (микроволновые печи, чайники, холодильники и пр.), продуктах питания длительного хранения (консервы, крупы, макаронные изделия, сахар, соль, чай, кофе, растительное масло и средствах гигиены (стиральные порошки, мыло, шампунь, бритвенные наборы, средства для ухода за зубами и пр.), - сообщили в правительстве региона.

Беспрецедентная борьба с огнем на юге региона шла несколько дней. Верховые лесные пожары из-за сильного ветра в считанные часы разошли на территории больше 14 тысяч квадратным метров и взяли в кольцо четыре населенных пункта с населением в несколько тысяч человек. Жителей двух из них, а также расположенный в сосновом лесу детский оздоровительный лагерь пришлось экстренно эвакуировать из-за подступившего к границам огня. Сгорели более 70 жилых домов и дач. Один человек погиб и еще 18 обратились к врачам. У нескольких беженцев диагностированы ожоги.

- Из-за штормового ветра скорость распространения огня достигала 150 метров в секунду, - пояснили в правительстве региона. - Остановить такой пожар можно только с воздуха. Именно поэтому в помощь пожарным в ночь на пятницу были направлены самолеты и вертолет Ми-8 из Ростова, Москвы и Екатеринбурга. Общая группировка сил, задействованная в защите населенных пунктов, превысила 600 человек, 140 единицы техники и четыре пожарных поезда.

Сейчас огненная стихия отступила. Угрозы населенным пунктам по последним данным главного управления лесами, нет. Проводится проверка всей территории, пройденной огнем, любых источников дыма, тушение тлеющих очагов и опашка еще не поврежденных участков.

В пострадавших поселках начали расчищать завалы, чтобы в кратчайшие сроки начать строительство новых домов. Все пострадавшие в зависимости от размеров утраченного имущества получат из казны от 50 до 100 тысяч рублей.

Справка "РГ"

Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала запустил телефонную линию по вопросам оказания благотворительной помощи пострадавшим: 8 (351) 220-74-20 (добавочный 7). Для пострадавших жителей работает горячая линия: 8(351)239-99-99.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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