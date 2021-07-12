Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
12.07.2021 11:03
Рубрика: Легковые авто

Самый дешевый "рамник" Toyota Fortuner получит новую версию

Текст: Константин Руссов

В июне 2020 года Toyota представила обновлённый Fortuner, который получил рестайлинговую внешность, пересмотренный салон и, главное, - турбодизель семейства GD.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Образец надежности: Toyota, которая проехала 2,4 млн километров

"Шпионам" удалось сфотографировать Toyota Fortuner в камуфляже, который намекает на появление новой модификации внедорожника.

Главные отличия, которые попали в кадр: система слежения за "мёртвыми" зонами и красные тормозные суппорты. Предполагается, что Toyota Fortuner получит версию GR Sport или пакет аксессуаров от TRD.

Вряд ли стоит рассчитывать на модернизацию силового агрегата. Основным для внедорожника является турбодизель 2.8 литра мощностью 204 л.с. (500 Нм), который работает в паре с 6-ступенчатым "автоматом". В Азии в "базе" Fortuner имеет привод на задние колёса, система полного привода - жёстко-подключаемая, с пониженной передачей.

В России Toyota Fortuner продаётся только в полноприводных версиях по цене от 2 706 000 рублей с 5-ступенчатой механической коробкой передач и от 3 134 000 рублей, если выбирать машину на "автомате".

#Toyota