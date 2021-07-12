Самый дешевый "рамник" Toyota Fortuner получит новую версию

В июне 2020 года Toyota представила обновлённый Fortuner, который получил рестайлинговую внешность, пересмотренный салон и, главное, - турбодизель семейства GD.

"Шпионам" удалось сфотографировать Toyota Fortuner в камуфляже, который намекает на появление новой модификации внедорожника.

Главные отличия, которые попали в кадр: система слежения за "мёртвыми" зонами и красные тормозные суппорты. Предполагается, что Toyota Fortuner получит версию GR Sport или пакет аксессуаров от TRD.

Вряд ли стоит рассчитывать на модернизацию силового агрегата. Основным для внедорожника является турбодизель 2.8 литра мощностью 204 л.с. (500 Нм), который работает в паре с 6-ступенчатым "автоматом". В Азии в "базе" Fortuner имеет привод на задние колёса, система полного привода - жёстко-подключаемая, с пониженной передачей.

В России Toyota Fortuner продаётся только в полноприводных версиях по цене от 2 706 000 рублей с 5-ступенчатой механической коробкой передач и от 3 134 000 рублей, если выбирать машину на "автомате".