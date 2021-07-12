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Статья в The Lancet подтвердила безопасность "Спутника V" для пожилых

Опубликованы позитивные данные по безопасности "Спутника V" в ходе вакцинации населения в Сан-Марино. Статья в журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) подготовлена группой ученых, сообщили сегодня в РФПИ.

Вакцинация населения в Сан-Марино проводилась весной нынешнего года, и в период с 4 марта по 8 апреля, как говорится в сообщении, было проведено исследование среди лиц, которые получили прививку одним или обоими компонентами российской вакцины. Специалисты оценили частоту возникновения нежелательных явлений после иммунизации первым и двумя компонентами.

Фото: AP Photo/Antonio Calanni
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"Наши результаты, несмотря на их предварительный характер, дают основания полагать, что "Спутник V" имеет высокий профиль переносимости в возрастной группе 60 и более лет с точки зрения возникновения краткосрочных нежелательных явлений вследствие вакцинации.

Данный предварительный анализ также дает основания полагать, что "Спутник V" обладает таким же или более высоким профилем переносимости в возрастной группе 60 и более лет после введения обоих компонентов, по сравнению с другими зарегистрированными вакцинами против коронавируса", - делают вывод авторы публикации.

Они уточнили, что результаты исследования, проведенного во время массовой вакцинации, "соответствуют результатам фаз 1 и 2 исследований, проведенных ранее и затем подтвержденных данными фазы 3 клинического исследования, с точки зрения общей безопасности и переносимости".

"Случаев смерти или госпитализации не зарегистрировано. Практически все случаи нежелательных явлений вследствие вакцинации были легкими или умеренными и/или длились менее двух дней", - подчеркивают исследователи.

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Фото: Татьяна Кравченко
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