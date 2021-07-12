УАЗ создал "космический" кемпер на базе "Буханки"

Последнее время Ульяновский автозавод активно расширяет семейство кемперов. Хотя в России пока слабо развит формат дальних путешествий.

УАЗ в своих соцсетях опубликовал снимки нового автодома под названием "Мир вам!", который создан на базе бортового грузовика "Буханка". Машина оборудована специальной надстройкой и силовым передним бампером.

Помимо этого, надстройку отличает аэрография, посвящённая первому полёту человека в космос. О комплектации дома на колёсах уазовцы обещали рассказать позже. Не исключено, что внутри автодом имеет спальную зону, кухню, санузел с душем.

Известно, что данный экземпляр готовится к отправке клиенту в Европу, где формат караванинга пока распространён куда больше.

Технические подробности и стоимость доработок неизвестны. Сегодня бортовая "Буханка" предлагается по цене от 872 000 рублей. Модель оснащается 2,7-литровым бензиновым мотором (112 л. с.) и 5-ступенчатой механической КП.

Напомним, УАЗ уже представил дом на колёсах "Байкал" (создан на базе "Буханки") с салоном-трансформером. Также семейство кемперов скоро пополнится за счёт варианта на шасси УАЗ "Профи".