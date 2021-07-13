Тигры, золото, истребители: что увидел корреспондент "РГ" в Хабаровском крае

Представление о Дальнем Востоке у каждого свое. Наверное, невозможно сравнить Сахалин и Хабаровский край. А Якутия, про которую любят говорить, что она по площади вместила бы пять Франций, сама по себе разительно отличается. Так, в поселке Чокурдах, что в Аллаиховском улусе, настоящая Арктика с оленями, ягелем и северным сиянием. А в Нерюнгри почти юг - черная смородина вызревает, да такая крупная как вишня. Я прожила в республике больше десяти лет, большой кусок взрослой жизни остался там, поэтому Дальний Восток для меня отчасти близок и понятен. Когда раздался звонок и мне предложили полететь в Хабаровский край, в ответ только спросила: когда? Ждала, считала дни и часы до новой встречи с Дальним Востоком. А Хабаровский край считается его сердцем. Он растянулся вдоль берега Амура на самой границе с Китаем. На набережной Хабаровска есть смотровая площадка, откуда в хорошую погоду видно китайскую пагоду. Соседям из Поднебесной можно помахать рукой. Но вряд ли они увидят и скажут в ответ "Нихао!". А переплыть к ним через Амур не получится. Речной порт закрыт. Туризм в Китае под запретом. Так будет до полного снятия ограничительных мер.

Хабаровск изменился, похорошел. Когда мы вышли из самолета и оказались в зоне прилета, не сразу поняла, куда попала. В памяти остался небольшой скромный аэропорт. А этот просторный, современный, стильный. Немного даже растерялась - так много воздуха в три этажа. На последнем фотовыставка, посвященная Юрию Гагарину. Кстати, генеральный директор Хабаровского аэропорта - внук первого космонавта Юрий Кондратчик (о нем не так давно писала "Родина"). Новый терминал открылся осенью 2019 года, его построили очень быстро - всего за полтора года. Кстати, аэропорт имени Невельского может обслуживать до трех миллионов пассажиров ежегодно.

Поймать тигра

Внутри глэмпинга удобные деревянные кровати, застеленные свежим бельем. Стеллаж, тумбочки, умывальник и даже кондиционер. Есть розетки, чтобы включить фумитокс и спокойно провести ночь без назойливых насекомых, или зарядить гаджет. Фото: Ольга Бухарова/РГ

Удобства - на улице. Чтобы воспользоваться душем, нужно поставить табличку: занято. Фото: Ольга Бухарова/РГ

Внешне глэмпинг напоминает прозрачный футуристический купол. Фото: Ольга Бухарова/РГ

С высоты почти 400 метров, открывается шикарный вид на реку Анюй. Фото: Ольга Бухарова/РГ

Пока в центральной России затянулась изнуряющая жара, в Хабаровске было тепло и влажно. Здесь другая напасть в середине лета - мошка. Считается, что появление этих мелких насекомых признак цветения клубники. Рой мошкары нас накрыл, как только вышли из здания аэропорта. Сообщалось, что хабаровчанам эти мелкие насекомые досаждают настолько сильно, что жители города подписывают петицию за дезинсекцию от мошек и комаров.

Лет пять назад появилось такое модное увлечение для тех, кто хочет с комфортом отдохнуть на природе - глэмпинг (от англ glamorous и camping). И наша первая остановка в глемпинг-парке, который расположен в Анюйском нацпарке на берегу реки Анюй.

Встретить на территории Анюйского нацпарка волка, барсука, медведя и даже тигра можно запросто, шанс - 70 процентов, ответственно заявил нам сотрудник нацпарка Евгений. Следы тигра, если повезет, можно обнаружить в тайге, но самого хищника - редкая удача. Как рассказал один из основателей глэмпинга Антон, туристы могут оставить фотоловушки. И, если зверь попадет в объектив, фотоохотник по почте получит снимок и может потом с гордостью всем показывать, какого зверя он подловил.

Но, пожалуй, больше всего среди туристов желающих порыбачить на реке Анюй. Здесь водится хариус, таймень, ленок. Правда, наш водитель Роман огорчился, узнав, что рыбалка платная. Он захватил удочки, но так и не достал их. Разрешение на рыбалку стоит 600 рублей. Самим поймать рыбку не удалось, но на ужин мы угостились свежевыловленным хариусом. Очень нежная рыбка. А вот поймав тайменя, его придется сразу выпустить в реку. Это краснокнижная рыба. Но рыбаков это не останавливает. Один из владельцев глэмпинга Антон вспомнил, как до пандемии к ним был наплыв китайских туристов, которые охотились за трофеями. Один из них поймал 34-килограммового тайменя и был просто счастлив! Иностранцам здесь всегда рады, но пока на отдых на природе по системе "все включено" приезжают в основном хабаровчане.

Для любителей активного отдыха в глэмпинге организуют прогулку до Надге, ее еще называют "поющая" скала. Сначала придется больше часа пройти по реке Анюй на моторной лодке, а потом преодолеть крутой подъем. Зато оттуда, с высоты почти 400 метров, открывается шикарный вид на реку и окрестности нацпарка. Дух захватывает!

Как льют золото

Когда льется раскаленное золото – это завораживает. Фото: Предоставлено АГМК

Одним из сильных впечатлений командировки в Хабаровский край стало посещение Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК), который находится в Амурске. Въезд в город ничего интересного, казалось бы, не предвещал. Обшарпанная стела "Амурск" и тут же в пяти метрах глаза выхватывают объявление крупными буквами: "Уничтожим клопов и клещей".

Такой 10-килограммовый слиток тянет на 450 тысяч долларов. Фото: Предоставлено АГМК

На самом гидрометаллургическом предприятии строгий пропускной режим - только при наличии свежего ПЦР-теста. Сейчас здесь идет строительство второй автоклавной линии. Это станет одним из крупнейших инвестиционных проектов в регионе. Будет создан универсальный центр переработки упорных и дважды упорных золотосодержащих концентратов. "Легкие руды заканчиваются, и увеличивается доля упорных руд, - пояснил "РГ" управляющий директор АГМК Вадим Кипоть. В структуре запасов "Полиметалла" упорные и дважды упорные руды составляют порядка 55 процентов".

Чтобы увеличить производительность и задействовать новые месторождения (например, Нежданинское в Якутии), потребовался более мощный автоклав. И он прибыл летом прошлого года. Чтобы его привезти в Амурск пришлось разработать сложный инженерный план. Новый автоклав весит 1100 тонн и длиной 50 метров, изготовлен по спецзаказу в Бельгии. И нужно было не поцарапав, доставить через три океана и восемь морей.

По словам специалистов, автоклавирование это не ноу-хау, его придумали еще в XVII веке. Простейший пример такого устройства - самогонный аппарат. Но ему цены нет! Как сказал Вадим Кипоть, новый автоклав, доставленный на площадку комбината, позволит компании перерабатывать концентраты двойной упорности в России, а не продавать за рубеж. Он начнет работать уже через год. Благодаря запуску нового производства, планируется создать почти 400 рабочих мест. Приоритет будет отдаваться, как заверили в компании, жителям Хабаровского края.

Сырье сюда поставляется с месторождений Албазино (Хабаровский край), Майское (Чукотский АО) и Бакырчик (Казахстан). Высыпала горстку в руку посмотреть. Ничего особенного. Серый порошок, без единой блестинки. Удивительно, как из этой невзрачной массы добывается благородный металл. Как пояснил журналистам Вадим Кипоть, чтобы получить один килограмм драгоценного металла, нужно переработать 15 тонн концентрата.

Когда льется раскаленное золото - это завораживает. А если раскаленная лава через какое-то время превращается в слиток золота - волнительно вдвойне. Нам дали подержать в руках 10-килограммовый драгоценный кирпичик, который, как предупредил Кипоть, стоит на 450 тысяч долларов. Руки долго не мыли потом.

Эти слитки потом под охраной отправляются на аффинажный завод.

Полетели!

На заводе в Комсомольске-на-Амуре лайнеры Superjet100 красят только внутри. И после тщательной проверки и тестирования двигателей отправляются в Ульяновск на финишную покраску. Фото: Предоставлено ГСС

Технология дополненной реальности помогает проверить точность сборки. Фото: Предоставлено КНААЗ

Денис Гарифуллин: Наши истребители Су-57 полностью электронные. Фото: Предоставлено КНААЗ

Чего только не выпускали в советское время на авиационном заводе имени Ю.А.Гагарина – даже шкафы и велосипеды. Фото: Ольга Бухарова/РГ

Не железные

Комсомольск-на-Амуре третий по величине город после Владивостока и Хабаровска. Здесь стоит хоть раз в жизни побывать, чтобы увидеть то, чем гордится страна. Первая остановка - авиационный завод имени Ю.А.Гагарина (КНААЗ). Территория завода, где собирают истребители Су-35 и Су-57, как 360 футбольных полей! В этом году КНААЗу исполняется 87 лет, за это время 12 тысяч самолетов взлетело отсюда. Боевые истребители и сейчас постоянно летают над городом, местные жители уже привыкли. Некоторые производственные площадки были недавно модернизированы. Когда мы зашли в цех гальванических покрытий, то вообще не почувствовали резких запахов. А раньше по нему можно было пройти только закрыв глаза.

На КНААЗе внедряют новейшие методики сборки истребителей пятого поколения Су-57. В цехе окончательной сборки самолета нам продемонстрировали технологию дополненной реальности. Она используется здесь с прошлого года и помогает проверить точность сборки. В VR-очках мальчишки делают какие-то загадочные пассы руками и тут же поясняют: "работаем маркерами или по опорным точкам как через видеоочки, так и через планшеты, а в некоторых операциях через проектор". Это позволяет рабочим не обращаться к инструкциям или эскизам, а подойти к компьютеру, чтобы увидеть, что и как должно быть установлено. И, если обнаруживаются расхождения, он их помечает".

Нам удалось попасть и в цех с ограниченным доступом, где идет окончательная сборка. Отсюда самолеты уходят на летные испытания. "Наши самолеты практически полностью электронные. Комплектующие приходят со всей страны. Например, двигатели производит Уфа и Москва, - пояснил начальник цеха номер семь Денис Гарифуллин. И тут же добавляет: "Если Су-35 на 98 процентов состоит из металла, то истребители Су-57 выполнены полностью по новейшим технологиям. Все, что видите серое на самолете, выполнено из композитных материалов, это уже не железо".

Вторая остановка - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Здесь идет сборка ближнемагистральных лайнеров Superjet 100. 204 дня уходит на то, чтобы собрать Сухой. Оказывается, самолет можно перекатить вручную. И силачом для этого быть необязательно. Воздушные подушки в помощь. Готовые самолеты на финишную покраску они улетают в Ульяновск. И знаете, что там с ним делают в первую очередь? Протирают техническим спиртом!

Молодо - не зелено

Генеральный директор "Технониколь Дальний Восток" Павел Пашков: Какие могут быть проблемы с кадрами в 600-тысячном городе?

Вид на центральную площадь Хабаровска с пятого этажа здания правительства Хабаровского края.

Юлия Коротеева переехала в Комсомольск-на-Амуре из Ельца. И сейчас возглавляет цех на КНААЗе. Фото: предоставлено КНААЗ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Ольга Бухарова/РГ

"Главное сегодня - борьба не за деньги или инвестиции, а за молодежь, - отметил, выступая на прошедшем в начале июля инвестиционном форуме "Энергия Дальнего Востока президент "Опоры России" Александр Калинин.

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев с ним согласился и сообщил, что в регионе должен появиться комитет по делам молодежи.

А вообще с молодыми кадрами в регионе неплохо. По информации правительства Хабаровского края, средний возраст предпринимателя - 30-35 лет. А вот что удалось выяснить, побывав на разных предприятиях региона.

В Комсомольске-на-Амуре на авиационном заводе имени Ю.А.Гагарина (КНААЗ) средний возраст работников завода - 42 года. Помню, я удивилась, когда к нам вышла начальница одного из цехов. Воображение рисовало умудренного опытом и уже с сединами прожженного специалиста, а появилась молодая симпатичная девушка, которой нет и 40. Да еще на 10-сантиметровых шпильках!! Юлия Сергеевна Коротеева переехала в Комсомольск-на-Амуре из Ельца. Ей настолько здесь все понравилось, что она собирается перевезти на Дальний Восток родителей.

А в Амурске на горно-металлургическом комбинате, например, как рассказала "РГ" начальник УСОГО Светлана Чжан, 30 процентов среди работающих - это молодежь до 30 лет. Причем, на предприятии стараются обходиться местными кадрами.

- Какие могут быть проблемы с кадрами в 600-тысячном городе? - недоумевает по поводу моего вопроса о дефиците специалистов генеральный директор "Технониколь Дальний Восток" Павел Пашков.

Он три года назад перебрался в Хабаровск из Санкт-Петербурга. И возвращаться не собирается. К подготовке кадров для своего предприятия у него свой подход. И он, признаюсь, импонирует мне. "Я не беру практикантов. Иду за кадрами в местный госуниверситет, там ищу себе сотрудников. Мне проще взять парня с чистого листа, а не переучивать его потом. Иногда троечник лучше отличника. Я как-то сразу понимаю, выйдет из него толк или нет. Захожу в аудиторию и задаю вопрос на засыпку: В чем физический смысл РН. Некоторые сразу бросают заученные фразы как по учебнику - такие нам не подходят, - поделился с "РГ" Павел.

Видимо поэтому текучка кадров на "Технониколь" близка к арифметической погрешности. Все показатели за каждый месяц вывешиваются на информационной доске цеха. "А почему за май текучесть кадров 5 процентов? - интересуюсь у директора, показывай на цифру на доске.

- Из-за того, что один ушел на пенсию, другой сотрудник умер от сердечного приступа. Отсюда и такая статистика, - поясняет Павел.

Сколько зарабатывает молодой специалист? При средней зарплате в регионе 52 072 рубля (данные Росстата на январь 2021 года), мастер-технолог на металлургическом заводе зарабатывает от 80 до 100 тысяч рублей, а аппаратчики-гидрометаллурги от 25 до 40 тысяч рублей.

Зарплаты для Дальнего Востока, прямо скажем, невысокие. На инвестфоруме "Энергия Дальнего Востока" Михаил Дегтярев обратился к работодателям с просьбой повышать зарплату своим сотрудникам. И не забывать о социальной ответственности - заботиться о людях.

В Амурске, где нам показывали цеха одного из крупнейших лесопромышленных холдингов Дальнего Востока, лидера по экспорту кругляка в Китай (20 процентов российского экспорта в год) обратила внимание на объявление на стенде: акция "Приведи друга" и получи 5000 рублей. И перечислены вакансии специалистов: наладчик оборудования, слесарь-ремонтник, станочник, электромонтер. Если рекомендованный кандидат успешно пройдет испытательный срок, сотрудник сможет рассчитывать на премию в 5000 рублей.

Встретившись в Хабаровске с директором холдинга Константином Лашкулом, спросила его, есть ли эффект от такого оригинального HR-хода. "У нас действительно есть проблема с кадрами. Ежемесячная текучка кадров - три процента. Удержать специалистов сложно. Уезжают. Поэтому и пошли на такой шаг. Это же мотивирует сотрудников. Да и если за него ручаются наши сотрудники, то легче будет нового работника инкорпорировать в коллектив", - пояснил он "РГ".

Не все уезжают. Нас в Амурске во время экскурсии по цехам лесопромышленного предприятия сопровождала специалист по охране труда Наташа. Она лишь пару месяцев на предприятии, а до этого несколько лет отработала в Комсомольске-на-Амуре на КНААЗе. На мой вопрос, почему вдруг променяла "чистенькую" работу и теперь вынуждена каждый день по часу, а то и больше на служебном транспорте добираться до лесопилки, прямо ответила: зарплата здесь выше, да и нужно периодически что-то менять в жизни.

Наташу все устраивает. Она только пожаловалась, что компания не оплачивает дорогу в отпуск. Мы адресовали этот вопрос Константину Лашкулу. "У нас и так неплохой соцпакет: ДМС, бесплатный проезд служебным транспортом на работу и обратно, да и федеральные льготы есть, - ответил он. Но по поводу оплачиваемого проезда для сотрудника предприятия с семьей в отпуск обещал все-таки подумать.

Когда я летела из Хабаровска в Москву рядом со мной сидел Сережа, он в этом году закончил 10-й класс и каникулы решил провести с другом - потусить в столице, а потом вместе с одноклассниками на экскурсию. Родители его зарабатывают неплохо. Папа возглавляет службу охраны на крупном предприятии, мама - главный бухгалтер. "По меркам Хабаровска мы живем неплохо, даже зажиточно, - улыбается Сережа.

- Кем хочешь стать, когда окончишь школу?

- Я пока не определился с будущей профессией. Я учусь в музыкальной школе и выберу творческую специальность. В Хабаровске, скорее всего, не останусь. Поеду учиться в столицу, где большой выбор для творчества. Но потом вернусь домой. Мне очень нравится мой город. Вы же видели, какой он красивый! Я был и в Иркутске, и в Новосибирске, но Хабаровск лучше всех!