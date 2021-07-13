В Феодосии отреставрируют символ города - Башню Константина

В рамках работ планируется провести консервацию и реставрацию памятника. Специалисты уже выполнили геологические и геодезические исследования, проанализировали состояние конструкции здания и глубину фундамента. Также определен объем работ для укрепления несущих конструкций.

В пресс-службе отметили, что в будущем внутри сооружения намерены открыть музей генуэзского и османского периода истории Феодосии. В нем планируется организовать выставочные залы и смотровую площадку с экспозиционной площадью 226,2 квадратных метра.

Башня святого Константина высотой 21,3 метра - часть крепости Каффа, которую Генуэзская республика построила в XIV веке для обороны Феодосии. Перед крепостной стеной пролегал глубокий ров, через него были переброшены мосты - их поднимали в случае опасности. Вечером крепостные ворота запирались. Башня Константина замыкала внешний пояс оборонительной линии, которая шла к горе Митридат, а затем, огибая город, спускалась к морю. Ее также называли "арсенальной", поскольку внутри хранили запасы оружия.

Башню построили из местного известняка в 1382 году, впоследствии не раз перестраивали. Во время Великой Отечественной войны памятник сильно пострадал, в 1958 году его отреставрировали. Башня Константина была изображена на старом гербе Феодосии.

Как сообщала "РГ", в сентябре 2019 года в непосредственной близости от Башни Константина, в ее охранной зоне, установили трансформаторную подстанцию. Тогда глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко заверил, что ее монтаж согласован с Госкомитетом по охране культурного наследия Крыма. В комитете в свою очередь заявили, что установку ТП вблизи башни не согласовывали, а ее возведение сочли "цинизмом".

В декабре 2020 года сотрудники "Крымэнерго" во исполнение предписания прокуратуры Феодосии переместили подстанцию.