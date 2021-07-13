В Геленджике туристов вывезли из гостиницы после взрыва газа

Туристов вывезли из геленджикской гостиницы, где во вторник утром произошел взрыва газа. Об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

"Организовали вывоз всех туристов из гостевого дома, где сегодня произошла трагедия, - написал он. - Автобусами вывезли гостей отеля в единый пункт дислокации. В школе организовали временный пункт пребывания. Отправили людям обед. Будем расселять".

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные действия, убираются последствия взрыва. Как уже сообщалось, по факту этого происшествия СК по Кубани возбудил уголовное дело.

Один человек погиб. Сейчас в больнице Геленджика находятся пять пострадавших. К местным врачам присоединились краевые специалисты - комбустиолог и реаниматолог из Краснодара.

Напомним, сегодня утром в четырехэтажной гостинице "Азария" произошел взрыв газа.