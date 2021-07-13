В прокуратуре уточнили число жертв при взрыве газа в Геленджике

По уточненной информации прокуратуры Кубани, при взрыве газа в гостинице Геленджика погиб один человек, сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Пять человек доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные - в средней степени тяжести, из которых 14-летний подросток. Также пострадало имущество, в том числе на улице, выбиты окна в соседних домах.

На место трагедии выехал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, а также руководство прокуратуры города.

Ранее "РГ" сообщала, что СК и прокуратура Геленджика организовали проверки по факту хлопка газовоздушной смеси с жертвами.

Напомним, сегодня утром в четырехэтажной гостинице "Азария" произошел взрыв газа.