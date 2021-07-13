Взрыв газа в гостинице Геленджика повредил пять соседних домов

После взрыва бытового газа в геленджикской гостинице "Азария" оказались повреждены как минимум пять близлежащих домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В некоторых домах вылетели рамы со стеклами, повредился потолок и повело стены.

Также пострадали несколько автомобилей, которые были припаркованы около здания, где произошел взрыв.

"Выехал на место, чтобы встретиться с жителями, чьи дома пострадали во время взрыва, - сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале. - Повреждения в некоторых существенные. Формируем комиссии для подворового обхода. Зафиксируем все проблемы, оценим ущерб. Поддержим каждую пострадавшую семью".

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, по факту происшествия прокурор Кубани Сергей Табельский провел оперативное совещание с участием исполняющего обязанности руководителя СК по региону Андрея Маслова, начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александра Тарарыкина, а также руководителей правоохранительных органов. Сейчас устанавливается круг виновных, а также оценивается соблюдение требований пожарной безопасности.

По информации пресс-службы СУ СКР по Кубани, в ходе совещания оперативники ведомства доложили о первоначальных результатах расследования и запланированных следственных действиях по уголовному делу о гибели 36-летнего мужчины и травмировании пяти человек в результате хлопка бытового газа (ст.109 УК РФ).

Изучив материалы и заслушав доклад, Андрей Маслов принял решение о передаче уголовного дела в аппарат следственного управления для наиболее полного и всестороннего расследования.

Напомним, сегодня утром в четырехэтажной гостинице "Азария" в центрах Геленджика произошел взрыв газа. Один человек погиб и пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Туристов вывезли из гостиницы во временный пункт размещения. По факту взрыва газа региональный СК возбудил уголовное дело.