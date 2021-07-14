Мальта отказалась от идеи пускать только вакцинированных от COVID-19

Власти Мальты решили отказаться от плана перестать пускать с 14 июля граждан без прививки от коронавируса, однако въезжающие обязаны будут пройти карантин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ, опубликованный во вторник вечером на официальном сайте правительства республики.

Тех, кто не может сделать прививку от COVID-19 по медицинским показаниям, а также детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет пустят в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия на Мальту.

Напомним, в минувшую пятницу министр здравоохранения Мальты Крис Фирн заявил, что с 14 июля в эту страну будет разрешен въезд только вакцинированным. В понедельник Еврокомиссия попросила власти Мальты пояснить данное решение, подчеркнув, что любые новые меры, которые ограничивают свободное передвижение, должны быть пропорциональными и недискриминационными.