Вышел трейлер черной комедии с Пэрис Джексон "Привычка"

На YouTube-канале студии Lionsgate опубликован трейлер черной инди-комедии / триллера с рейтингом R "Привычка" (Habit), режиссерского дебюта актрисы Дженелл Ширтклифф.

В главных ролях - Белла Торн ("Няня", сериал "Крик"), дочь Майкла Джексона Пэрис ("Крик", "Американские истории ужасов"), фронтмен группы Bush и бывший муж Гвен Стефани Гэвин Россдейл, Хана Мэй Ли ("Предприятие "Божий дар"), Джози Хо ("Отверженные") и трансгендерная модель Андрея Пежич ("Девушка, которая застряла в паутине").

Торн играет лос-анджелесскую оторву Мэдс, продающую наркотики от лица бывшей голливудской звезды Эрика (Россдэйл). Что в какой-то момент выходит из-под контроля, на девицу начинает охотиться крупный мафиозо, и она с подругами бросается в бега. При этом троица притворяется монахинями.

Мировая премьера - 20 августа. По российской информации пока нет.