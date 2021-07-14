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Вышел трейлер черной комедии с Пэрис Джексон "Привычка"

Новости
    14.07.2021, 15:21
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies
Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies

На YouTube-канале студии Lionsgate опубликован трейлер черной инди-комедии / триллера с рейтингом R "Привычка" (Habit), режиссерского дебюта актрисы Дженелл Ширтклифф.

Фото: youtube.com/ Ryan Reynolds
Видео: Дэдпул смотрит трейлер нового фильма с Райаном Рейнольдсом

В главных ролях - Белла Торн ("Няня", сериал "Крик"), дочь Майкла Джексона Пэрис ("Крик", "Американские истории ужасов"), фронтмен группы Bush и бывший муж Гвен Стефани Гэвин Россдейл, Хана Мэй Ли ("Предприятие "Божий дар"), Джози Хо ("Отверженные") и трансгендерная модель Андрея Пежич ("Девушка, которая застряла в паутине").

Торн играет лос-анджелесскую оторву Мэдс, продающую наркотики от лица бывшей голливудской звезды Эрика (Россдэйл). Что в какой-то момент выходит из-под контроля, на девицу начинает охотиться крупный мафиозо, и она с подругами бросается в бега. При этом троица притворяется монахинями.

Мировая премьера - 20 августа. По российской информации пока нет.

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