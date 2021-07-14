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Вышел трейлер "Синего залива" с Алисией Викандер

Новости
    14.07.2021, 15:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Focus Features обнародован трейлер драмы "Синий залив" (Blue Bayou) - премьера ленты только что состоялась в рамках нынешнего Каннского МКФ.

Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies
Вышел трейлер черной комедии с Пэрис Джексон "Привычка"

В главных ролях - лауреат премии "Оскар" Алисия Викандер (новая Лара Крофт) и Джастин Чон ("Новенькая", "Доктор Хаус"). Он же - режиссер и сценарист.

Скрипт основан на реальных событиях. В центре - история Антонио Леблана, который был усыновлен в Корее, вырос в США, в небольшом городе в Луизиане, женился, стал любящим отчимом, но в результате случайного ареста попал под юрисдикцию американской иммиграционной и таможенной службы. Леблану грозит депортация, и он вступает в борьбу с системой.

В других ролях: Марк О"Брайэн ("Ганнибал", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"), Эмори Коэн ("Самый громкий голос"), Лин Дэн Пэм ("Господин Никто"), Джеральдин Сингер ("Американская история ужасов", "Прочь"), Джим Глисон ("Трамбо", "Доктор Хаус").

В кино - с 17 сентября.

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