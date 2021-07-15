Новости

Фото: звезда Spice Girls Эмма Бантон впервые вышла замуж 19:04
Стало известно место похорон Петра Мамонова 18:47
Актриса Рене Денёв, мать Катрин Денёв умерла на 110-м году жизни 18:30
От COVID умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев 18:01
Умер Петр Мамонов 17:27

Имя Петра Мамонова хотят увековечить в Москве

Новости
    15.07.2021, 17:50
Текст:   Олег Усков

Имя советского, российского актера и музыканта Петра Мамонова может быть увековечена памятной доской.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгордуму, где заявили, что Мамонов был "яркой личностью с большим количеством почитателей".

Петр Николаевич скончался сегодня в возрасте 70 лет.

Артист заразился коронавирусом и последние недели провел в госпитале в подмосковной Коммунарке в реанимации. Мамонов был подключен к аппарату ИВЛ, находился в коме, и все осторожные попытки медиков его вывести из этого состояния успехом не увенчались.

Новости

Украинскому телеканалу назначили проверку за показ советских фильмов 17:13
Вышел трейлер третьего сезона сериала DC "Титаны" 16:11
Умер французский актер, режиссер и художник Кристиан Болтански 15:37
Разин рассказал о реакции Пугачевой на смерть бывшего мужа от COVID 14:11
⧣ Россия
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
СМИ: У Петра Мамонова начали отказывать почки 12:32
Врачи перестали пытаться вывести Петра Мамонова из комы 12:05
Актрису Татьяну Догилеву выписали после коронавирусной пневмонии 10:59
⧣ музыка
Фото: instagram.com/ baz5000
Гитарист группы Cinderella Джефф ЛаБар найден мертвым 13:26
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ festivalfiction
Умерла снимавшаяся у Трюффо и Годара актриса и режиссер Марион Сарро 11:37
"Надо уходить в 80 лет": Владимир Меньшов в конце жизни думал о смерти 13.07.2021
Последний фильм Владимира Меньшова закончат его коллеги 13.07.2021