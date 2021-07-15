Имя Петра Мамонова хотят увековечить в Москве

Имя советского, российского актера и музыканта Петра Мамонова может быть увековечена памятной доской.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгордуму, где заявили, что Мамонов был "яркой личностью с большим количеством почитателей".

Петр Николаевич скончался сегодня в возрасте 70 лет.

Артист заразился коронавирусом и последние недели провел в госпитале в подмосковной Коммунарке в реанимации. Мамонов был подключен к аппарату ИВЛ, находился в коме, и все осторожные попытки медиков его вывести из этого состояния успехом не увенчались.