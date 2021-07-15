Песков рассказал о поручениях кабмину по поддержке Минска

После встречи президентов России и Беларуси в Санки-Петербурге правительствам поручили проработать вопросы поддержки Минска на фоне санкций Запада, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт ранее заявила, что Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили кабминам выработать совместный план противодействия санкциям​​​.

"Действительно, вопросы поддержки Беларуси на фоне таких удушающих санкций фигурировали на повестке. Даны поручения правительствам, которые работают в этом плане", - заметил Песков.