Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.07.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

"Убийца" Creta от Haval получил полный привод

Текст: Андрей Полухин

Кроссовер Haval Jolion получил много авансов на старте продаж в мае - вплоть до негласного статуса "убийцы" Hyundai Creta и Kia Seltos. Однако до сих пор у дилеров можно было найти только переднеприводные версии, что значительно снижало потенциал модели.

Фото: www.autohome.com.cn
Haval выпустит новый кроссовер Monster. Он рассекречен на фото

Теперь в компании объявили, что добавили в арсенал и оставшиеся комплектации. Правда, если в заголовке пресс-релиза указано, что "Полноприводный Haval Jolion - уже в дилерских центрах", то в самом тексте документа - что соответствующие кроссоверы лишь "отправились в дилерские центры для передачи первым клиентам".

Как бы то ни было, а Haval Jolion с приводом на все колеса кажется интересным предложением. В версии Elite он оценивается в 1 579000 рублей, в версии Premium - в 1 749 000. Оснащены машины 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя "мокрыми" сцеплениями. За контроль и передачу крутящего момента отвечает муфта Haldex пятого поколения.

Напомним, полным приводом оснащаются две верхних комплектации автомобиля - Elite и Premium. Первую отличает полностью светодиодная оптика, парктроники, камера заднего вида, подогрев лобового стекла и заднего дивана, камера заднего вида. В топе есть двухзонный климат-контроль, камеры 360, цифровая "приборка", проекция на стекло, автопарковщик, системы помощи водителю и безопасности, адаптивный круиз, беспроводная зарядка.

Отметим, что за первые полтора месяца продаж машина разошлась в России тиражом около 1000 экземпляров. Это пока далеко не уровень Creta и Seltos, но полноприводные комплектации наверняка добавят модели популярности.

#Haval