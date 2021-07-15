"Убийца" Creta от Haval получил полный привод

Кроссовер Haval Jolion получил много авансов на старте продаж в мае - вплоть до негласного статуса "убийцы" Hyundai Creta и Kia Seltos. Однако до сих пор у дилеров можно было найти только переднеприводные версии, что значительно снижало потенциал модели.

Теперь в компании объявили, что добавили в арсенал и оставшиеся комплектации. Правда, если в заголовке пресс-релиза указано, что "Полноприводный Haval Jolion - уже в дилерских центрах", то в самом тексте документа - что соответствующие кроссоверы лишь "отправились в дилерские центры для передачи первым клиентам".

Как бы то ни было, а Haval Jolion с приводом на все колеса кажется интересным предложением. В версии Elite он оценивается в 1 579000 рублей, в версии Premium - в 1 749 000. Оснащены машины 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя "мокрыми" сцеплениями. За контроль и передачу крутящего момента отвечает муфта Haldex пятого поколения.

Напомним, полным приводом оснащаются две верхних комплектации автомобиля - Elite и Premium. Первую отличает полностью светодиодная оптика, парктроники, камера заднего вида, подогрев лобового стекла и заднего дивана, камера заднего вида. В топе есть двухзонный климат-контроль, камеры 360, цифровая "приборка", проекция на стекло, автопарковщик, системы помощи водителю и безопасности, адаптивный круиз, беспроводная зарядка.

Отметим, что за первые полтора месяца продаж машина разошлась в России тиражом около 1000 экземпляров. Это пока далеко не уровень Creta и Seltos, но полноприводные комплектации наверняка добавят модели популярности.