Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус объявил о нововведении в среду во время встречи с президентом страны Мигелем Диас-Канелем, которая транслировалась по государственному телевидению. "Это было требованием многих путешественников, и необходимо было принять это решение", - сказал кубинский премьер, добавив, что правительство "оценит ситуацию" после 31 декабря, передает информационное агентство Prensa Latina. Ранее кубинские законы разрешали некоммерческий ввоз 10 килограммов лекарств без уплаты налогов и устанавливали ограничения на продукты питания и другие товары.

Правительство Кубы объявило не только о бесплатном ввозе ряда товаров путешественниками, а также о глубокой реструктуризации государственных компаний, включая политику заработной платы. Это было сделано через три дня после беспрецедентных протестов, вспыхнувших впервые за более чем шесть десятилетий. В воскресенье некоторые кубинцы вышли на улицы в знак протеста против нехватки продуктов питания и медикаментов, повышения цен и мер правительства по борьбе с коронавирусом. Одно из их требований заключалось в том, чтобы люди, прибывающие на Кубу, привозили товары без уплаты таможенных пошлин. Пока неясно, какой эффект окажет такое изменение таможенных правил. Сейчас мало кто едет на Кубу из-за пандемии коронавируса.

AFP сообщило также, что в среду кубинские власти восстановили доступ к интернету после трехдневного перерыва. Однако некоторые платформы обмена сообщениями и социальные сети оставались заблокированными в сетях 3G и 4G, в том числе Facebook, WhatsApp и Twitter. Мобильный интернет, появившийся на Кубе только в последние несколько лет, позволил распространять информацию о недавних демонстрациях, что вызвало резкое недовольство официальной Гаваны.

Власти Кубы обвинили США и их экономические санкции в протестах и более широких проблемах острова. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что в социальных сетях развернута кампания против карибской страны с намерением вызвать беспорядки, социальные волнения и неопределенность среди граждан. По его словам, этот "крестовый информационный поход" призван усложнить борьбу с коронавирусом и вызывать беспокойство. Призывы, которые циркулируют в соцетях, являются агрессивными и склоняют к насилию, отметил Диас-Канель.

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что правительство Соединенных Штатов исторически выделяло средства, а в последние годы увеличило расходы до сотен миллионов долларов на политику вмешательства во внутренние дела Кубы. По его словам, у кубинских властей еще 23 июня была информация, что в стране будет проведена широкомасштабная операция с целью организации беспорядков.

В среду власти США призвали Гавану "освободить всех мирных демонстрантов, задержанных на Кубе" во время недавних беспорядков. А мэр Майами Суарес, выходец из семьи кубинских эмигрантов первой волны, ярый противник действующей власти на Острове свободы, договорился до того, что предложил рассмотреть вариант нанесения авиаударов по Кубе, фактически провоцируя президента Байдена на вооруженную агрессию против суверенного государства.