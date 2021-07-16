Александра Стефановича похоронили в Москве

В Центральном доме кинематографистов в Москве прошла церемония прощания с советским, российским режиссером и сценаристом Александром Стефановичем.

Артист скончался, как сообщалось, от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

Близкие и поклонники провощили режиссера аплодисментами, передает ТАСС.

На церемонии присутствовали художник Сафронов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Герасимов, исполнительный директор музея-театра "Булгаковский Дом" Склярова, другие.

При этом СМИ отметили, что Алла Пугачева, бывшая супруга Стефановича, на прощании замечена не была.

Позднее кинематографиста похоронили на Троекуровском кладбище. Что подтвердил друг режиссера, сын художника Сафронова пианист Лука Затравкин.