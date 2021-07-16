Посмотрите, как Toyota Venza можно бюджетно превратить в Lamborghini Urus

Японская тюнинг-компания Albermo, видимо, решило окончательно встать на путь переделки всех моделей Toyota в Lamborghini Urus. В апреле прошлого года она представила RAV4 с обвесом в стиле кроссовера "Ламбо", а на это раз тюнеры выкатили Toyota Venza.

Venza в качестве "донора" для создания Urus пригоден больше, так как имеет узкий прищур фар и более "острый" дизайн элементов кузова и фонарей, что в принципе соответствует стилистике Lamborghini.

Японский кроссовер "обвесили" массивным бампером с большими вертикальными воздухозаборниками с тремя поперечинами упрощённого дизайна: у оригинала они имеют форму, похожую на приплюснутую букву Y. На арках колёс установлены накладки, имитирующие форму выштамповок Urus.

Сзади у Venza на крышке багажника появился спойлер и пересмотренный бампер с диффузором. Можно заказать версию с двумя патрубками выхлопной системы по центру.

Стоимость комплекта, детали которого предлагаются неокрашенными, составляет 362 000 йен (245 000 рублей). Каждый элемент доступен к приобретению по отедльности.

Toyota Venza был представлен в мае 2021 года. Модель является копией Harrier и отличается от неё лишь названием. В США кроссовер доступен с 222-сильной гибридной силовой установкой и опциональной системой полного привода. В Японии Harrier также можно купить с бензиновым двигателем 2.0 литра мощностью 171 л.с. и вариатором.

В России модель не представлена, она покинула наш рынок в 2016 году.