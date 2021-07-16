Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.07.2021 15:01
Рубрика: Легковые авто

Посмотрите, как Toyota Venza можно бюджетно превратить в Lamborghini Urus

Текст: Константин Руссов
Фото: Тюнинг-компания Albermo Фото: Тюнинг-компания Albermo
Фото: Тюнинг-компания Albermo

Японская тюнинг-компания Albermo, видимо, решило окончательно встать на путь переделки всех моделей Toyota в Lamborghini Urus. В апреле прошлого года она представила RAV4 с обвесом в стиле кроссовера "Ламбо", а на это раз тюнеры выкатили Toyota Venza.

Фото: Пресс-служба Hengtian Automobile.
Проект китайского Land Cruiser 200 оказался под угрозой закрытия

Venza в качестве "донора" для создания Urus пригоден больше, так как имеет узкий прищур фар и более "острый" дизайн элементов кузова и фонарей, что в принципе соответствует стилистике Lamborghini.

Японский кроссовер "обвесили" массивным бампером с большими вертикальными воздухозаборниками с тремя поперечинами упрощённого дизайна: у оригинала они имеют форму, похожую на приплюснутую букву Y. На арках колёс установлены накладки, имитирующие форму выштамповок Urus.

Сзади у Venza на крышке багажника появился спойлер и пересмотренный бампер с диффузором. Можно заказать версию с двумя патрубками выхлопной системы по центру.

Стоимость комплекта, детали которого предлагаются неокрашенными, составляет 362 000 йен (245 000 рублей). Каждый элемент доступен к приобретению по отедльности.

Toyota Venza был представлен в мае 2021 года. Модель является копией Harrier и отличается от неё лишь названием. В США кроссовер доступен с 222-сильной гибридной силовой установкой и опциональной системой полного привода. В Японии Harrier также можно купить с бензиновым двигателем 2.0 литра мощностью 171 л.с. и вариатором.

В России модель не представлена, она покинула наш рынок в 2016 году.

Фото: Тюнинг-компания Albermo
#Toyota