Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

С 19 июля в центре европейской части России начнется похолодание. В Москве и области температура воздуха понизится сразу на 10 градусов, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе произойдет смена воздушных масс. Мы вернемся к нормальным показателям, и на этом зной закончится", - добавил синоптик. По его словам, вторая половина июля в Москве будет намного холоднее первой. В отдельные дни столбик термометра не будет подниматься выше отметки +20 градусов.

Ранее другой метеоролог Александр Шувалов сообщил, что блокирующий антициклон, из-за которого сейчас в столице невыносимая жара и грозы, разрушается очень медленно. "У нас вплоть до конца выходных именно такая ситуация будет сохраняться: с утра жарит солнце, а после обеда - дождь и относительная прохлада", - подчеркнул специалист.