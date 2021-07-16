В Сочи второго заблудившегося подростка эвакуировали с переломом

Новости

Сценарист "Черной вдовы" извинился за сцену после титров 18:07
У осужденного за взятки экс-мэра Оренбурга конфисковали квартиру 18:00
Прогнозы не сбылись: Петербург останется во власти аномальной жары 17:58
Вирусолог назвал причину отсутствия антител после вакцинации от COVID-19 17:54
Найден актер на роль Аберфорта Дамблдора в приквеле "Гарри Поттера" 17:41
Роспотребнадзор: Большинство предприятий Москвы выполнили требования по вакцинации 17:38
Путин пригласил представителей экономик АТЭС во Владивосток 17:16
Сайт российской правозащитной организации заблокирован Роскомнадзором 17:16
Локи появится в фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" 17:13
Посольство РФ: Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет 17:10
Александра Стефановича похоронили в Москве 17:05
Овечкин не исключил возвращение в "Динамо" в новом сезоне 16:56
Путин призвал партнеров по АТЭС устранить барьеры для поставок вакцин 16:50
В Японии пропал прибывший для участия в Олимпиаде штангист из Уганды 16:39
На минудобрения заморозят цены 16:39
Минпромторг рассказал о ситуации с медицинским кислородом в России 16:38
Оплачивать проезд и проходить досмотр можно будет при помощи биомет﻿рии 16:31
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов 16:24
ЦИК заверил списки Партии Роста и "Зеленой альтернативы" 16:24
В Москве завели дело на сбившую троих детей на переходе женщину 16:22
Американские ученые нашли "суперантитело" против коронавируса 16:10
Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за наводнений 16:09
Арестован депутат тобольской гордумы, сбивший инспектора ГИБДД 15:58
Духовник лежащей в коме МакSим: Остается надеяться на чудо 15:50
Хакера из РФ приговорили в Испании к четырем с половиной годам тюрьмы 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 16:56
Рубрика: Происшествия

В Сочи второго заблудившегося подростка эвакуировали с переломом

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В Сочи второго заблудившегося в лесу подростка эвакуировали с помощью вертолета с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой. Спасатели обнаружили его в верховьях реки Ушхо. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В Сочи нашли заблудившихся в походе девятерых детей с тренером

16-летнего туриста подняли на борт вертолета, который завис над лесом, с помощью бортовой лебедки и спасательной косынки. Школьника доставили на базу Южного РПСО и наложили на ногу вакуумную шину.

По предварительному диагнозу врачей, подросток во время похода на гору Сахарную получил перелом левого коленного сустава, травму бедра и закрытую черепно-мозговую травму. При этом школьник не помнит, как получил перелом ноги. Он всего лишь поскользнулся на дороге, а при падении ударился головой. Позже почувствовал сильную боль в левой ноге. Увидев неподалеку реку, решил опустить травмированную конечность в холодную воду. По словам врачей, именно это помогло остановить внутреннее кровотечение. Если бы оно продолжалось, состояние подростка могло быть значительно хуже. Сейчас туриста передали под наблюдение врачей.

Как ранее уже писала "РГ", двое подростков пропали в лесу в районе горы Сахарная 13 июля, в их поисках было задействовано 86 спасателей и 15 единиц техники, в том числе, вертолет МЧС России Ка-32. Теперь обоих заблудившихся подростков нашли.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин заявил о восстановлении экономики после пандемии
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах
Экс-губернатору Кировской области Белых предъявлено новое обвинение
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов
Песков назвал взаимность условием признания иностранных вакцин в России
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность