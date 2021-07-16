В Сочи второго заблудившегося подростка эвакуировали с переломом

В Сочи второго заблудившегося в лесу подростка эвакуировали с помощью вертолета с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой. Спасатели обнаружили его в верховьях реки Ушхо. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

16-летнего туриста подняли на борт вертолета, который завис над лесом, с помощью бортовой лебедки и спасательной косынки. Школьника доставили на базу Южного РПСО и наложили на ногу вакуумную шину.

По предварительному диагнозу врачей, подросток во время похода на гору Сахарную получил перелом левого коленного сустава, травму бедра и закрытую черепно-мозговую травму. При этом школьник не помнит, как получил перелом ноги. Он всего лишь поскользнулся на дороге, а при падении ударился головой. Позже почувствовал сильную боль в левой ноге. Увидев неподалеку реку, решил опустить травмированную конечность в холодную воду. По словам врачей, именно это помогло остановить внутреннее кровотечение. Если бы оно продолжалось, состояние подростка могло быть значительно хуже. Сейчас туриста передали под наблюдение врачей.

Как ранее уже писала "РГ", двое подростков пропали в лесу в районе горы Сахарная 13 июля, в их поисках было задействовано 86 спасателей и 15 единиц техники, в том числе, вертолет МЧС России Ка-32. Теперь обоих заблудившихся подростков нашли.