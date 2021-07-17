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Рубрика: Общество

Вирусолог рассказал о длительности новой волны коронавируса

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Новая волна пандемии коронавируса в России будет активной еще три месяца. Такое мнение высказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. По данным на 16 июля, в мире СOVID-19 заразились около 189 миллионов человек, более четырех миллионов не справились с последствиями болезни, пишет ТАСС. Представители ВОЗ также отметили, что штамм "Дельта" в ближайшее время может стать доминирующим в мире.

Одной из эффективных мер защиты организма от инфицирования вирусом SARS-CoV-2 является вакцинация. По данным Минздрава, ежедневно в России более 500 тысяч граждан проходят процедуру. В некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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