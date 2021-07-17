Постановление губернатора Забайкальского края от 16 июля 2021 года № 55 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края.

Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края А.И.Кефер





Утверждены постановлением губернатора Забайкальского края от 16 июля 2021 года № 55





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17, апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года №161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54):

1) подпункт "а" подпункта 31 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"а) перевод на дистанционный режим работы, либо предоставление оплачиваемых ежегодных отпусков, либо установление сокращенной продолжительности рабочего времени в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации в приоритетном порядке для следующих сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

в возрасте 65 лет и старше;

имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к комплексу ограничительных и иных мероприятий;

беременных женщин.

Положения абзаца первого настоящего подпункта могут не применяться к сотрудникам (исполнителям по гражданско-правовым договорам) в возрасте 65 лет и старше, сотрудникам (исполнителям по гражданско-правовым договорам), имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к комплексу ограничительных и иных мероприятий, если указанные сотрудники (исполнители по гражданско-правовым договорам) прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и имеют документ, подтверждающий факт вакцинации (электронный сертификат, полученный с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или сертификат профилактических прививок, оформленный медицинской организацией в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"), либо переболели новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);";

2) подпункт "а" подпункта 2 пункта 8 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"а) организовать перевод на дистанционную работу, либо предоставление оплачиваемых ежегодных отпусков, либо установление сокращенной продолжительности рабочего времени в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации в приоритетном порядке для следующих работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

в возрасте 65 лет и старше;

имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к комплексу ограничительных и иных мероприятий;

беременных женщин.

Положения абзаца первого настоящего подпункта могут не применяться к работникам (исполнителям по гражданско-правовым договорам) в возрасте 65 лет и старше, работникам (исполнителям по гражданско-правовым договорам), имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к комплексу ограничительных и иных мероприятий, если указанные работники (исполнители по гражданско-правовым договорам) прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и имеют документ, подтверждающий факт вакцинации (электронный сертификат, полученный с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или сертификат профилактических прививок, оформленный медицинской организацией в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"), либо переболели новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);".

2. Подпункт "а" подпункта 2 пункта 2 постановления Губернатора Забайкальского края от 8 июля 2021 года № 54 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края" дополнить словами "(за исключением тех аттракционов, которые расположены на открытом воздухе и во время работы (использования) которых исключается нарушение социального дистанцирования между гражданами (пассажирами, посетителями))".

3. Подпункт 5 пункта 3 постановления Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 8 июля 2021 года № 54) изложить в следующей редакции:

"5) предусмотреть перерывы для уборки помещений и дезинфекции всех контактных поверхностей с интервалом не реже 4 часов, в том числе с возможностью совмещения одного (нескольких) перерывов с перерывами для отдыха и питания работников, с размещением соответствующей информации на стендах в зданиях и помещениях объектов торговли. В течение указанных перерывов исключить обслуживание и доступ посетителей;".

4. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 8 июля 2021 года № 54):

1) в преамбуле слова "протокол совещания Оперативного штаба Забайкальского края по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции под председательством заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёва от 13 сентября 2020 года № 63-ОШ," заменить словами "протоколов совещания Оперативного штаба Забайкальского края по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции под председательством заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёва от 13 сентября 2020 года № 63-ОШ, от 16 июля 2021 года № УПГ-52,";

2) в пункте 1:

а) абзацы второй-пятый подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"Установить, что с 9 июля 2021 года по 6 августа 2021 года включительно:

деятельность на вышеуказанных объектах, включая подготовку членов сборных команд Забайкальского края и сборных команд Российской Федерации, осуществляется при условии их заполняемости в количестве до 50 % от единой пропускной способности;

проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Забайкальского края, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год Министерства спорта Российской Федерации, осуществляется без присутствия зрителей, с соблюдением методических рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при условии наличия документа о лабораторном обследовании на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения данных мероприятий, а также уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю о проведении мероприятий;

деятельность осуществляется с перерывами продолжительностью не менее 2 часов (для объектов с площадью спортивного зала 400 кв. м и более) и 1 часа (для объектов с площадью спортивного зала до 400 кв. м) с интервалом не реже 4 часов, в том числе с возможностью совмещения одного (нескольких) перерывов с перерывами для отдыха и питания работников. В течение указанных перерывов исключить обслуживание и доступ посетителей;";

б) в абзаце третьем подпункта 8 цифры "2020" заменить цифрами "2021";

в) подпункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) аттракционов, при условии их заполняемости в количестве до 50 % от единой пропускной способности и проведения дезинфекции контактных поверхностей после каждого посетителя, организации перерывов для уборки помещений и дезинфекции всех контактных поверхностей с интервалом не реже 4 часов, в том числе - с возможностью совмещения одного (нескольких) перерывов с перерывами для отдыха и питания работников, с размещением соответствующей информации на стендах объектов (в течение указанных перерывов исключить обслуживание и доступ посетителей), а также деятельность по оказанию услуг общественного питания на территории парков, скверов, пляжей, торговых центров и других мест при уведомлении хозяйствующими субъектами Министерства экономического развития Забайкальского края и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (территориальных отделов данного Управления) о выполнении требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16, Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года, методических рекомендаций МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года, санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32, с учетом особенностей, установленных пунктом 2 постановления Губернатора Забайкальского края от 8 июля 2021 года № 54 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края;".







