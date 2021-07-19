Лукашенко прокомментировал влияние санкций на Беларусь

В подтверждение своих слов президент сообщил, что экономика страны с начала этого года демонстрирует стабильный рост. "За первое полугодие этого года прирост валового внутреннего продукта составил примерно 3,5 процента. Это больше, чем мы планировали в прошлом году", - уточнил он.

​Беларусь, дал понять Лукашенко, всегда стремилась развивать торгово-экономические отношения с различными странами, и в этом контексте западноевропейское направление не являлось для многих отечественных предприятий единственным или приоритетным. "Они ввели санкции против наших предприятий, но продукцию этих белорусских предприятий они давно на свой рынок не пускают. Вот и вся демократия, и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией", - пояснил свою позицию глава государства.

"Но главный наш партнер - это Россия", - акцентировал внимание журналиста президент. И "мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому. Но пока - плюс 3,5 процента ВВП", - резюмировал президент.

Ответил Лукашенко и на упреки в адрес Беларуси по поводу причастности страны к нелегальной миграции. По его мнению, если литовцы, поляки, немцы или французы хотят скрыть истину, "можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если же они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести ее в нормальное русло, то пусть начинают с себя". Он обратил внимание в этой связи и на наличие в Литве группировок преступного характера, чья причастность к нелегальной миграции представляется очевидной.

"Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно", - предупредил президент.

Вот почему, считает он, с литовской стороны в сложившейся ситуации, по меньшей мере, странно требовать от Беларуси защиты от нелегальных мигрантов. "Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? ", - выразил удивление Лукашенко.

Он отметил, что организация работы по пресечению на границе противоправных действий, будь то нелегальные миграция, поставки оружия, наркотиков, требует значительных объемов финансирования. "Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю", - резюмировал президент Беларуси.