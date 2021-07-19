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19.07.2021 17:05
Рубрика: Легковые авто

Самый большой кроссовер Kia готовится к рестайлингу. Первые фото

Текст: Константин Руссов

В июне Kia обновила Telluride - самый большой SUV в своей линейке: были переклеены шильдики, пересмотрены комплектации и расширен список доступных опций. Это было всего лишь разминкой: Telluride готовится к рестайлингу.

Фото: Пресс-служба Kia.
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YouTube-канал Woopa TV опубликовал видео с обзором прототипа обновлённого Telluride. Несмотря на маскировку, можно сказать, что одна из главных обновок - оптика. Форма фар и фонарей сохранится прежней, но будет обновлена их внутренняя структура.

Особенно наглядны в этом плане фары головного света, у которых появились вертикальные секции. Также сквозь маскировочный брезент видны вертикальные светоотражательные элементы в заднем бампере. Ожидается, что решётка радиатора получит узор, как у нового Kia Sportage.

Вряд ли модернизация коснётся силового агрегата. Kia Telluride можно купить с V6 3.8 литра мощностью 295 л.с. и 8-диапазонным "автоматом". Привод - передний или полный.

Kia не зря беспокоится об обновлении Telluride: модель хорошо продаётся на рынке США. В 2019 году кроссовер купили 58 604 человек, а тираж за прошедшую половину 2021-го составил 45 438 единиц. Цены на модель начинаются от 32 790 долларов (2 437 000 рублей).

#Kia