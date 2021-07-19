Сборка Lada Kalina и Niva Legend возобновлена на АвтоВАЗе

Производства СКП и СКП Kalina, занятые выпуском Lada Niva Legend и семейства автомобилей Granta, вышли из простоя, который случился 16 июля в связи с нехваткой комплектующих.

"Работа сборочных линий по производству автомобилей семейств Granta и Niva возобновлена", - цитируют официального представителя АвтоВАЗа РИА Новости.

Ранее предполагалось, что в пятницу, 16 июля, в простое будет находиться линия B0 (Lada Largus и Xray, Renault Logan и Sandero), однако к началу второй смены АвтоВАЗу удалось найти необходимые для выпуска автомобилей на платформе B0 комплектующие.

Сборка Lada Vesta, осуществляемая в Ижевске, а также конвейер "Лада Запад Тольятти", с которого сходит Niva Travel, работают без сбоев в графике.

Напомним, Lada теперь выпускается ещё на одной площадке: мелкоузловым методом (CKD) с окраской кузовов автомобили российской марки начали собирать в Казахстане на заводе "СарыаркаАвтоПром".