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19.07.2021 14:33
Рубрика: Российский автопром

Сборка Lada Kalina и Niva Legend возобновлена на АвтоВАЗе

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Производства СКП и СКП Kalina, занятые выпуском Lada Niva Legend и семейства автомобилей Granta, вышли из простоя, который случился 16 июля в связи с нехваткой комплектующих.

Фото: www.vk.com/club188649544
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"Работа сборочных линий по производству автомобилей семейств Granta и Niva возобновлена", - цитируют официального представителя АвтоВАЗа РИА Новости.

Ранее предполагалось, что в пятницу, 16 июля, в простое будет находиться линия B0 (Lada Largus и Xray, Renault Logan и Sandero), однако к началу второй смены АвтоВАЗу удалось найти необходимые для выпуска автомобилей на платформе B0 комплектующие.

Сборка Lada Vesta, осуществляемая в Ижевске, а также конвейер "Лада Запад Тольятти", с которого сходит Niva Travel, работают без сбоев в графике.

Напомним, Lada теперь выпускается ещё на одной площадке: мелкоузловым методом (CKD) с окраской кузовов автомобили российской марки начали собирать в Казахстане на заводе "СарыаркаАвтоПром".

#Lada