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20.07.2021 18:04
Рубрика: Российский автопром

Автоэксперт о Lada: на старом багаже тяжело конкурировать за потребителя

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Президент АвтоВАЗа Николя Мор в день 55-летия компании анонсировал выпуск пяти новых моделей в ближайшие четыре года. Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "РГ" прокомментировал это заявление.

Фото: www.vk.com/club188649544
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"На самом деле любой автомобильный бренд нуждается в периодическом обновлении, поскольку на старом багаже и старых платформах тяжело конкурировать за предпочтения потребителей.

Понятно, что "Нива" не просто нишевый, но и знаковый для АвтоВАЗа внедорожник, который по-прежнему пользуется спросом. И его новое поколение наверняка также будет пользоваться устойчивым спросом.

Конечно, наличие в портфолио бренда SUV из сегмента В просто необходимо, поэтому появление некого аналога Bigster будет своевременным ходом. Как и, например, новое поколение Vesta. Однако переход автомобилей вазовского производства в более высокую ценовую категорию, на мой взгляд, вызовет некоторые сложности.

Все-таки сейчас одним из самых важных конкурентных преимуществ АвтоВАЗа является цена. И традиционная аудитория бренда может начать перетекать, например, к корейским или китайским автопроизводителям. Не говоря о том, что возможен и внутренний каннибализм и смещение спроса в сторону продукции Renault", - отметил эксперт.

Напомним, премьера новой Niva намечена на 2024 год. Дизайн новой модели будет совершенно не похож на концепт-кар 4x4 Vision, представленный в 2018 году.

Ранее Николя Мор пообещал появление дорогих Lada с турбомотором и сохранение бюджетных моделей стоимостью 600-800 тысяч рублей.

#Lada