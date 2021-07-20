Автоэксперт о Lada: на старом багаже тяжело конкурировать за потребителя

Президент АвтоВАЗа Николя Мор в день 55-летия компании анонсировал выпуск пяти новых моделей в ближайшие четыре года. Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "РГ" прокомментировал это заявление.

"На самом деле любой автомобильный бренд нуждается в периодическом обновлении, поскольку на старом багаже и старых платформах тяжело конкурировать за предпочтения потребителей.

Понятно, что "Нива" не просто нишевый, но и знаковый для АвтоВАЗа внедорожник, который по-прежнему пользуется спросом. И его новое поколение наверняка также будет пользоваться устойчивым спросом.

Конечно, наличие в портфолио бренда SUV из сегмента В просто необходимо, поэтому появление некого аналога Bigster будет своевременным ходом. Как и, например, новое поколение Vesta. Однако переход автомобилей вазовского производства в более высокую ценовую категорию, на мой взгляд, вызовет некоторые сложности.

Все-таки сейчас одним из самых важных конкурентных преимуществ АвтоВАЗа является цена. И традиционная аудитория бренда может начать перетекать, например, к корейским или китайским автопроизводителям. Не говоря о том, что возможен и внутренний каннибализм и смещение спроса в сторону продукции Renault", - отметил эксперт.

Напомним, премьера новой Niva намечена на 2024 год. Дизайн новой модели будет совершенно не похож на концепт-кар 4x4 Vision, представленный в 2018 году.

Ранее Николя Мор пообещал появление дорогих Lada с турбомотором и сохранение бюджетных моделей стоимостью 600-800 тысяч рублей.