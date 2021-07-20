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20.07.2021 16:46
Рубрика: Легковые авто

Nissan показал новый Pathfinder для России. Но его пока нельзя купить

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Мировая премьера Nissan Pathfinder пятого поколения состоялась в феврале 2021 года.

Фото: Пресс-служба Nissan
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Японская марка на своём официальном сайте в России разместила промо-страницу, которая посвящена новому Pathfinder. Также этот кроссовер можно наблюдать на главной странице среди других моделей бренда.

Nissan Pathfinder появится в нашей стране в конце текущего года. Цены и комплектации пока неизвестны.

Представители Nissan уже сообщали "РГ" о том, что Pathfinder будут импортировать в Россию. Производят модель на заводе в Смирне, штат Теннеси (США).

Nissan Pathfinder следующей генерации сохранил старую платформу, но получил фирменный дизайн экстерьера и полностью оригинальный интерьер. Автомобиль комплектуется 3,5-литровым бензиновым V6 (288 л. с.) и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan