Nissan показал новый Pathfinder для России. Но его пока нельзя купить

Мировая премьера Nissan Pathfinder пятого поколения состоялась в феврале 2021 года.

Японская марка на своём официальном сайте в России разместила промо-страницу, которая посвящена новому Pathfinder. Также этот кроссовер можно наблюдать на главной странице среди других моделей бренда.

Nissan Pathfinder появится в нашей стране в конце текущего года. Цены и комплектации пока неизвестны.

Представители Nissan уже сообщали "РГ" о том, что Pathfinder будут импортировать в Россию. Производят модель на заводе в Смирне, штат Теннеси (США).

Nissan Pathfinder следующей генерации сохранил старую платформу, но получил фирменный дизайн экстерьера и полностью оригинальный интерьер. Автомобиль комплектуется 3,5-литровым бензиновым V6 (288 л. с.) и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.