СК назвал основные версии ДТП с пятью погибшими в Севастополе

Следователи рассматривают несколько наиболее вероятных версий вчерашней автокатастрофы на трассе Ялта-Севастополь, приведшей к гибели пяти человек. Среди них - неисправность грузового автомобиля Mercedes, состояние здоровья водителя и нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по РК и Севастополю Ольга Постнова.

- Уже проведены обыски в офисе работодателя, и изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия, - уточнила Ольга Постнова. - Она касается технического состояния транспорта и прохождения медосвидетельствования водителем большегруза. Сейчас допрашивается широкий круг лиц из числа свидетелей. Устанавливаются другие очевидцы, обладающие ценной для следствия информацией.

Напомним, Севастопольский межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю завел уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Жертвами автокатастрофы у горы Гасфорта стали пять человек: это водитель большегруза Mercedes-Benz Actros и ехавшая в легковушке Renault семья из Москвы - супруги, а также их дети - 18-летняя дочь и 15-летний сын. Выехавший на "встречку" грузовик протащил Renault около 700 метров и превратил ее в груду металла.

Прокуратура Севастополя, в свою очередь, проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и даст оценку деятельности коммерческой организации, которой принадлежал грузовой автомобиль и сотрудником которой был его водитель.