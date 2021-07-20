Самая дешевая модель Audi не получит преемника из-за "Евро-7"

Речь идёт о хэтчбеке Audi A1, новое поколение которого не появится. Об этом официально заявил глава Audi Маркус Дюсманн в беседе с Automotive News.

Несложно догадаться, что крест на жизни "пятидверки" поставили экологические нормы, которые в будущем будут ужесточены. Новые ДВС компания, как известно, разрабатывать не будет, но и модернизация существующих силовых агрегатов требует серьёзных вложений, которые отразятся на итоговой стоимости моделей.

Для Audi A1 наценка окажется смертельной - за такие деньги субкомпактный автомобиль вряд ли кто-то захочет покупать. В настоящее время модель стоит 20 850 евро (почти 1 857 000 рублей).

Насколько автопроизводителям придётся поднапрячься, чтобы соответствовать новым нормам "Евро-7", станет известно в ноябре, когда Европейская комиссия огласит своё итоговое решение по допустимым значениям и срокам вступления в силу нового стандарта.

Ранее "РГ" рассказывала, что ЕС принял решение запретить продажи автомобилей с ДВС с 2035 года.