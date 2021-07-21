Не такой как все. Насколько хорош Cadillac XT6

Дизайн
Начнем с того, что 5-метровый кроссовер, мощный и мускулистый, с размашистой радиаторной решеткой, смотрится солидно и уважаемо. Но от отличительной черты Cadillac - рубленых форм - почти ничего не осталось. Исключением могут служить лишь блоки оптики спереди и сзади. Американец стал во многом похож на другие большие кроссоверы.
В то же время XT6 в России сохраняет статус машины если не для избранных, то уж точно не для всех. На нее засматриваются и владельцы условных Audi и Mercedes, и пешеходы. Дело не в том, что у кроссовера какой-то космический дизайн, хотя нотки самобытности он, безусловно, сохраняет. Главную роль играет тот факт, что модель нечасто встретишь на российских дорогах, даже в Москве. Не это ли первый фактор для тех, кто окончательно устал от заезженных форм и шильдиков европейского и азиатского автопрома?
Комфорт
В салоне очень комфортно и очень просторно. В распоряжении пассажиров три ряда, причем на последнем производитель обещает впечатляющие 90 сантиметров расстояния от сиденья до потолка. В данном случае это не номинальный третий ряд - здесь действительно удобно путешествовать, и это еще один из пунктиков в пользу автомобиля.
Водительское кресло широкое и мягкое, с качественной боковой поддержкой и массой регулировок. Удобно расположиться за рулем получается сразу. Единственное "но" - на дальних дистанциях мягкость сиденья кажется даже чрезмерной. В таком кресле и за рулем такого автомобиля не хочется нервных реакций, кого-то чему-то учить, играть в шашечки - хочется расслабляться и получать удовольствие.
Организация центрального тоннеля вновь заслуживает лучшей отметки. Здесь все продумано и очень практично. В передней части подлокотника прячется кармашек, в котором удобно держать смартфон во время поездки. Там же его можно и заряжать - либо беспроводным способом, либо с помощью кабеля - в ящичке имеется зарядное гнездо.
Еще одна ниша для смартфона расположилась под центральной консолью. И это правильно - места для гаджетов мало не бывает.
В оформлении интерьера, как и полагается, использованы премиальные материалы отделки: натуральное дерево, перфорированная кожа, настоящий алюминий и карбон. Впрочем, к последнему можно предъявлять претензии - пластик смотрится попроще, чем у европейских конкурентов.
Те, кто знаком с продукцией немецкого автопрома, вряд ли оценят и скромный монитор мультимедийной системы. Ее экран растянулся лишь на 8 дюймов. Монитор приборной панели занял 6 дюймов - два циферблата на нем разделены сменным блоком цифровой пользовательской информации о скорости движения, расходе топлива и т.п. Есть проекция данных на лобовом стекле.
А еще в салоне неимоверно тихо. Дверь с двойными стеклами словно выключает внешний шум, а система активного шумоподавления бортовой аудиосистемы Bose успешно устраняет шорохи из моторного отсека.
Помощники
XT6 может похвастать неплохим набором электронных помощников во главе с системой ночного видения. С помощью инфракрасной камеры она способна видеть пешеходов и крупных животных в темноте и предупреждать водителя об опасности. Из более ранних "кадиллаков" перекочевала автоматическая система экстренного торможения и система вибропредупреждения об опасности, когда кресло начинает вибрировать со стороны угрозы.
Камера с потоковым видео в зеркале заднего вида тоже не новинка для Cadillac. Сперва очень непривычно, но, если картинку как следует подстроить под себя, видео становится вполне реалистичным.
Багажник
Если сложить третий ряд, объем грузового отсека вырастает до 1 222 литров, в противном случае придется уместить багаж на площадке в 357 литров. Электропривод складывания сидений третьего ряда и двери багажника - традиционно удобная вещь, равно как и возможность открывать ее без помощи рук.
Двигатель, тормоза, подвеска
В России XT6 оснащается только 200-сильным бензиновым мотором - двухлитровым, турбированным. В связке с ним трудится 9-ступенчатый автомат - тоже безальтернативный.
Для спокойного передвижения по городу и трассе этого вполне достаточно: неплохая тяга с низов, хороший момент. Но не более того. Автомобиль весит 2,2 тонны, в длину растянулся на 5 метров с лишком, поэтому рассчитывать на какую-то супердинамику не приходится. Паспортный разгон до "сотни" это подтверждает - без малого 10 секунд.
Зато двухлитровый мотор делает "шестерку" очень даже экономичной - по документам расход заявлен на уровне 9,1 литра на "сотню" в смешанном цикле, у меня средний показатель колебался в пределах 11-12 литров. Экономии способствует и то, что автоматика частенько самостоятельно отключает два цилиндра из четырех.
Автомобиль предлагает 4 режима передвижения - базовый переднеприводный Tour, "AWD", Sport и бездорожный Offroad. Все три последних задействуют полный привод. Впрочем, внедорожником XT6 все равно не назовешь - 180 мм дорожного просвета не позволяют рассчитывать на многое.
Во всех режимах к подвеске и управляемости нет никаких претензий, автомобиль послушен водителю до мелочей, энергоемкость на уровне - ямы не замечаешь, лежачих полицейских можно спокойно преодолевать на скорости в 30-40 км/ч.
А вот тормоза включаются в дело не очень энергично, из-за чего начинаешь нажимать на педаль все сильнее. И все равно машина замедляется неспеша, постепенно приучая тебя к тому, что не надо совершать слишком резких движений.
Резюме
Cadillac XT6 предлагается всего в двух комплектациях: Premium Luxury и Sport. Существенным фактором в пользу "Спорта" способна стать подвеска с адаптивными электронно-управляемыми амортизаторами. В остальном различия непринципиальные. Цена тоже примерно одинаковая - от 4 750 000 за Premium и от 4 800 000 рублей за Sport.
Что в итоге. XT6 - это вариант для тех, кто хочет выделяться из толпы и ценит прекрасное. Душевный автомобиль для размеренной жизни и большой семьи.