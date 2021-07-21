Не такой как все. Насколько хорош Cadillac XT6

Дизайн

Начнем с того, что 5-метровый кроссовер, мощный и мускулистый, с размашистой радиаторной решеткой, смотрится солидно и уважаемо. Но от отличительной черты Cadillac - рубленых форм - почти ничего не осталось. Исключением могут служить лишь блоки оптики спереди и сзади. Американец стал во многом похож на другие большие кроссоверы.

В то же время XT6 в России сохраняет статус машины если не для избранных, то уж точно не для всех. На нее засматриваются и владельцы условных Audi и Mercedes, и пешеходы. Дело не в том, что у кроссовера какой-то космический дизайн, хотя нотки самобытности он, безусловно, сохраняет. Главную роль играет тот факт, что модель нечасто встретишь на российских дорогах, даже в Москве. Не это ли первый фактор для тех, кто окончательно устал от заезженных форм и шильдиков европейского и азиатского автопрома?

Комфорт

Фото: Пресс-служба Cadillac

В салоне очень комфортно и очень просторно. В распоряжении пассажиров три ряда, причем на последнем производитель обещает впечатляющие 90 сантиметров расстояния от сиденья до потолка. В данном случае это не номинальный третий ряд - здесь действительно удобно путешествовать, и это еще один из пунктиков в пользу автомобиля.

Водительское кресло широкое и мягкое, с качественной боковой поддержкой и массой регулировок. Удобно расположиться за рулем получается сразу. Единственное "но" - на дальних дистанциях мягкость сиденья кажется даже чрезмерной. В таком кресле и за рулем такого автомобиля не хочется нервных реакций, кого-то чему-то учить, играть в шашечки - хочется расслабляться и получать удовольствие.

Организация центрального тоннеля вновь заслуживает лучшей отметки. Здесь все продумано и очень практично. В передней части подлокотника прячется кармашек, в котором удобно держать смартфон во время поездки. Там же его можно и заряжать - либо беспроводным способом, либо с помощью кабеля - в ящичке имеется зарядное гнездо.

Еще одна ниша для смартфона расположилась под центральной консолью. И это правильно - места для гаджетов мало не бывает.

Фото: Пресс-служба Cadillac

В оформлении интерьера, как и полагается, использованы премиальные материалы отделки: натуральное дерево, перфорированная кожа, настоящий алюминий и карбон. Впрочем, к последнему можно предъявлять претензии - пластик смотрится попроще, чем у европейских конкурентов.

Фото: Пресс-служба Cadillac

Те, кто знаком с продукцией немецкого автопрома, вряд ли оценят и скромный монитор мультимедийной системы. Ее экран растянулся лишь на 8 дюймов. Монитор приборной панели занял 6 дюймов - два циферблата на нем разделены сменным блоком цифровой пользовательской информации о скорости движения, расходе топлива и т.п. Есть проекция данных на лобовом стекле.

А еще в салоне неимоверно тихо. Дверь с двойными стеклами словно выключает внешний шум, а система активного шумоподавления бортовой аудиосистемы Bose успешно устраняет шорохи из моторного отсека.

Помощники

Фото: Пресс-служба Cadillac

XT6 может похвастать неплохим набором электронных помощников во главе с системой ночного видения. С помощью инфракрасной камеры она способна видеть пешеходов и крупных животных в темноте и предупреждать водителя об опасности. Из более ранних "кадиллаков" перекочевала автоматическая система экстренного торможения и система вибропредупреждения об опасности, когда кресло начинает вибрировать со стороны угрозы.

Камера с потоковым видео в зеркале заднего вида тоже не новинка для Cadillac. Сперва очень непривычно, но, если картинку как следует подстроить под себя, видео становится вполне реалистичным.

Багажник

Фото: Пресс-служба Cadillac

Если сложить третий ряд, объем грузового отсека вырастает до 1 222 литров, в противном случае придется уместить багаж на площадке в 357 литров. Электропривод складывания сидений третьего ряда и двери багажника - традиционно удобная вещь, равно как и возможность открывать ее без помощи рук.

Двигатель, тормоза, подвеска

Фото: Пресс-служба Cadillac

В России XT6 оснащается только 200-сильным бензиновым мотором - двухлитровым, турбированным. В связке с ним трудится 9-ступенчатый автомат - тоже безальтернативный.

Для спокойного передвижения по городу и трассе этого вполне достаточно: неплохая тяга с низов, хороший момент. Но не более того. Автомобиль весит 2,2 тонны, в длину растянулся на 5 метров с лишком, поэтому рассчитывать на какую-то супердинамику не приходится. Паспортный разгон до "сотни" это подтверждает - без малого 10 секунд.

Зато двухлитровый мотор делает "шестерку" очень даже экономичной - по документам расход заявлен на уровне 9,1 литра на "сотню" в смешанном цикле, у меня средний показатель колебался в пределах 11-12 литров. Экономии способствует и то, что автоматика частенько самостоятельно отключает два цилиндра из четырех.

Автомобиль предлагает 4 режима передвижения - базовый переднеприводный Tour, "AWD", Sport и бездорожный Offroad. Все три последних задействуют полный привод. Впрочем, внедорожником XT6 все равно не назовешь - 180 мм дорожного просвета не позволяют рассчитывать на многое.

Фото: Пресс-служба Cadillac

Во всех режимах к подвеске и управляемости нет никаких претензий, автомобиль послушен водителю до мелочей, энергоемкость на уровне - ямы не замечаешь, лежачих полицейских можно спокойно преодолевать на скорости в 30-40 км/ч.

А вот тормоза включаются в дело не очень энергично, из-за чего начинаешь нажимать на педаль все сильнее. И все равно машина замедляется неспеша, постепенно приучая тебя к тому, что не надо совершать слишком резких движений.

Резюме

Cadillac XT6 предлагается всего в двух комплектациях: Premium Luxury и Sport. Существенным фактором в пользу "Спорта" способна стать подвеска с адаптивными электронно-управляемыми амортизаторами. В остальном различия непринципиальные. Цена тоже примерно одинаковая - от 4 750 000 за Premium и от 4 800 000 рублей за Sport.

Что в итоге. XT6 - это вариант для тех, кто хочет выделяться из толпы и ценит прекрасное. Душевный автомобиль для размеренной жизни и большой семьи.