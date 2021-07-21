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21.07.2021 19:10
Рубрика: Происшествия

"РГ" помогла сибиряку отстоять в суде справедливость

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
Житель Новосибирска Александр Войтов после без малого четырех лет борьбы празднует победу - апелляционная инстанция оставила без изменений приговор мирового судьи, оправдавшего сибиряка по громкому делу о девяти спиленных осинах. После третьего судебного процесса Александр наконец-то признан невиновным в незаконных рубках. С этим неожиданно согласилась даже прокуратура, которая методично поддерживала обвинение, основанное на предположениях.
"Если бы не вы, мне - труба", - признался Александр "РГ". Фото: Фото из личного архива "Если бы не вы, мне - труба", - признался Александр "РГ". Фото: Фото из личного архива
"Если бы не вы, мне - труба", - признался Александр "РГ". Фото: Фото из личного архива

"Спасибо газете! Если бы не вы, мне - труба", - благодарит Войтов. Статья в "РГ" даже стала доказательством в его уголовном деле - на нее ссылаются и в оправдательном приговоре. В 2018 году, когда дело Александра готовились передавать в суд, мы сделали первую попытку разобраться в том, из-за чего парень, решивший помочь маме с заготовкой дров, угодил в "уголовщину". Ведь он честно заплатил за древесину, получил на руки ордер и даже подпись на нем лесного мастера! Пошел пилить, и в результате осины арестованы, а Александр - под подпиской о невыезде? Может ли такое быть?

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Оказалось, может. А когда Александр Войтов начал доказывать, что ни в чем не виноват: если бы не мастер, который ввел его в заблуждение, если бы не отсутствие аншлагов на территории заказника, он никогда бы не нарушил закон - потому что умысла на это у него не было, - то правоохранительная система, в свою очередь, взялась за Александра всерьез. Несмотря на явное нарушение лесника, виноватым решили сделать "лесоруба". Дошло до страшного. В 2019 году вторая по счету мировая судья взяла да и объявила Войтова - жителя Алтайского края - в розыск. Потому что он не явился на заседания, о которых суд почему-то не смог обвиняемого предупредить. В Рубцовске его вызвали в полицию. Он явился. И... пропал. Его жена Елена, рыдая и обивая все пороги, искала мужа несколько дней. В конце концов выяснилось, что его под стражей этапировали в Новосибирск, за тысячу километров. Что за эти дни пережила Елена, что пережил Александр, что пережила их маленькая дочка? И ведь он - не рецидивист. Александр человек, который всего лишь ошибся с местом заготовки дров, и не по своей вине. И пока его везли в другой регион, пока он ждал, когда кончится этот кошмар, судья... была в отпуске. Когда "РГ" написала об этой вопиющей ситуации, Александра тут же освободили. И прокуратура признала его заключение под стражу незаконным. Но сам процесс продолжался еще два года.

Только в апреле 2021-го в третьем по счету судебном процессе все наконец-то встало на свои места. Судья признала, что должностные лица действовали небрежно. А Войтов не обязан был оценивать, правильно они поступают или нет. Другими словами, если мастер равнодушно кивает и подписывает ордер, ничего не объясняя, Войтов берет и пилит. Какие еще могли быть варианты? После того как суд вынес оправдательный приговор, с этим согласилась и прокуратура. Жалобу в апелляционную инстанцию подала потерпевшая сторона - региональный орган власти, чьи сотрудники как раз и вели себя, по мнению суда, "небрежно".

P. S.

Как рассказал "РГ" адвокат Алексей Селютин, теперь Александр займется собственной реабилитацией. За десять дней под стражей и за всю эту несправедливость он потребует возмещения морального вреда. В какую сумму оценит моральные страдания, он пока не решил. А вот расходы на поездки в суды - за тысячи километров, из другого региона - посчитать несложно.

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