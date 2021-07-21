Материалы дела против главы УГИБДД Ставрополья поступили в суд

В Ессентукский городской суд поступили материалы резонансного дела против начальника УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его сообщников. Все они подозреваются во взяточничестве в особо крупном размере в составе группы. Об этом "РГ"сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

- Материалы дела уже поступили в суд. Сейчас проходит их регистрация, будет назначен судья. После регистрации по регламенту есть восемь часов на вынесение решения, - отметили в пресс-службе суда.

Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемых на два месяца.

Как сообщалось ранее, утром 20 июля на территории Ставрополья прошла масштабная спецоперация по задержанию начальника местного УГИБДД, нескольких его подчиненных и гражданских лиц. Их подозревают в получении взятки в 19 миллионов рублей в составе организованной группы.

По данным МВД России, полковник полиции вместе с сообщниками наладил на территории региона схему с продажей нелегальных пропусков для большегрузов с зерном и другими товарами. С этими пропусками они беспрепятственно перемещались по краю.

У Сафонова обнаружили роскошный дом в Ставрополе, дорогие иномарки и предметы роскоши.

Уже днем 20 июля министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил главу МВД Ставрополья Сергея Щеткина, который работал в регионе с марта 2021 года.