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21.07.2021 17:04
Рубрика: Происшествия

Материалы дела против главы УГИБДД Ставрополья поступили в суд

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Ессентукский городской суд поступили материалы резонансного дела против начальника УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его сообщников. Все они подозреваются во взяточничестве в особо крупном размере в составе группы. Об этом "РГ"сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Фото: iStock
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- Материалы дела уже поступили в суд. Сейчас проходит их регистрация, будет назначен судья. После регистрации по регламенту есть восемь часов на вынесение решения, - отметили в пресс-службе суда.

Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемых на два месяца.

Как сообщалось ранее, утром 20 июля на территории Ставрополья прошла масштабная спецоперация по задержанию начальника местного УГИБДД, нескольких его подчиненных и гражданских лиц. Их подозревают в получении взятки в 19 миллионов рублей в составе организованной группы.

По данным МВД России, полковник полиции вместе с сообщниками наладил на территории региона схему с продажей нелегальных пропусков для большегрузов с зерном и другими товарами. С этими пропусками они беспрепятственно перемещались по краю.

У Сафонова обнаружили роскошный дом в Ставрополе, дорогие иномарки и предметы роскоши.

Уже днем 20 июля министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил главу МВД Ставрополья Сергея Щеткина, который работал в регионе с марта 2021 года.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Задержание главы ГИБДД Ставрополья и его подельников

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