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21.07.2021 11:11
Рубрика: Экономика

В Евпатории выявили более 600 нелегальных гостевых домов

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Министерство курортов и туризма РК передаст в Федеральную налоговую службу сведения о собственниках 610 выявленных в Евпатории нелегальных гостевых домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: iStock
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Эти объекты размещения сотрудники министерства выявили вместе с коллегами из Госкомрегистра и ресурсных организаций. В целом в Крыму более девяти тысяч малых объектов размещения общей емкостью 140 тысяч номеров, и только тысяча гостевых домов работают в легальном поле. Сейчас муниципалитеты продолжают определять собственников этих строений и выяснять их статус в качестве налогоплательщиков. Сейчас такие рейды проводятся в Ялте и Алуште.

Ранее Ростуризм внес на рассмотрение в правительство РФ законопроект о легализации малых объектов размещения. Сейчас он проходит обязательную процедуру оценки.

Проект закона, инициируемый властями Крыма при поддержке Ростуризма вместе с Краснодарским, Алтайским, Ставропольским краем и Санкт-Петербургом, получил предварительное согласование министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития и МЧС России. Законопроект вводит понятие "гостевой дом" и определяет виды разрешенного использования гостевыми домами земельных участков через внесение в классификатор нового вида разрешенного использования - "земли для гостевых домов".

По оценкам регионального Минтуризма, легализация гостевых домов позволит ввести в законный оборот как минимум 70 тысяч номеров в малых объектах размещения, которые пока работают за пределами правового поля. При этом налоговые поступления в бюджеты всех уровней в первый год легализации гостевых домов в Крыму составят не менее 600 миллионов рублей.

- Новый сектор турбизнеса получит прозрачные правила работы и возможность для господдержки, а отрасль в целом - повышение качества услуг, защиту прав потребителей и безопасный отдых для туристов, - уверен министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

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