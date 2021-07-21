На Урале ушло в суд дело об убийстве мужем своей супруги-блогера

В Сысерти направлено в суд уголовное дело об убийстве в апреле девушки-блогера, обвиняемым по которому проходит ее муж. Об этом сообщила пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Напомним, пятого апреля супруги были у себя дома в товариществе собственников недвижимости "Первомайский парк", между ними случилась ссора на бытовой почве, в ходе которой мужчину задушил жену.

"Подозреваемый четыре дня не решался избавиться от тела. Когда появились первые признаки разложения, он арендовал машину и вывез останки в район 170 километра трассы М5 "Урал". Там в лесу, в 10 метрах от дороги погибшую нашел случайный водитель", - рассказал официальный представитель главка МВД региона Валерий Горелых.

Как уточнили в прокуратуре, муж попытался создать видимость того, что девушка отправилась на прогулку: он переодел ее в желтый спортивный костюм и кроссовки. Однако, когда тело нашли, криминалисты не обнаружили на нем следов автоаварии, а значит версия, что девушку случайно сбили на пробежке, отметалась.

Отметим: останки нашли довольно быстро, но несколько дней их не могли опознать, так как у правоохранителей не было информации о пропавшей девушке, которая подходила бы по описанию. И только 30 апреля обвиняемый пришел в полицию с заявлением об исчезновении супруги.

"Сопоставив факты, специалисты пришли к выводу, что обнаруженная ранее погибшая и является той самой без вести пропавшей женой мужчины. Была установлена его причастность к убийству женщины, в итоге задержанный дал признательные показания, рассказал о мотивах и обстоятельствах совершенного преступления", - пояснил пресс-секретарь Следственного комитета области Александр Шульга.

Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супруги блогера. Он обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Санкция ее предусматривает наказание до 15 лет.