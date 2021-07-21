Устроившего стрельбу в казанской школе признали невменяемым

Ильназ Галявиев, расстрелявший учеников и педагогов в казанской гимназии №175, признан невменяемым. Такое заключение вынесли эксперты государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, сообщила "Газета ОНК", являющаяся официальным органом печати Общественных наблюдательных комиссий.

Трагедия произошла 11 мая этого года. 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный охотничьей винтовкой, ворвался в здание школы, привел в действие самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу. В результате погибли семь учеников и два педагога. 23 человека, преимущественно дети, получили ранения различной степени тяжести. Некоторые из них впоследствии были переведены на лечение в федеральные медцентры в Москву.

Галявиев был задержан на месте. Ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц общеопасным способом и арестовали на два месяца.

Позже обвиняемого перевели в московское СИЗО "Бутырка" для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Басманный суд Москвы продлил арест до 11 октября.

В начале июля стало известно, что в деле о стрельбе в казанской школе появились новые фигуранты. Уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, были возбуждены против гендиректора компании, отвечавшей за системы контроля в школе, и инженера по монтажу и техническому сервису фирмы, которая обслуживала охранно-пожарную сигнализацию.