Ученые Союзного государства выстраивают новые векторы сотрудничества

Развитие ядерной энергетики в Беларуси позволило ученым Союзного государства значительно расширить и диапазон совместных научных поисков. Конкретизируя это направление исследовательских работ, заместитель министра энергетики РБ Михаил Михадюк сослался, в частности, на проекты по созданию на базе национальной академии наук единого центра ядерных и научных исследований, совместных лабораторий в области ядерной медицины, а также по цифровизации объектов атомной энергетики.

Выступая в среду перед руководителями диппредставительств и консульских учреждений Беларуси, отраслевой руководитель, которого цитирует БЕЛТА, сообщил, что рассматриваются возможности реализации совместных проектов и в сфере квантовых технологий, и новых материалов, исследований в области сельского хозяйства и радиобиологии.

Флаг первой белорусской АЭС в Островце привлекает к партнерству, по его словам, и другие российские компании и организации, в том числе в сфере научно-технического сопровождения энергетического объекта и продления его срока службы, обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Замминистра уточнил, что "подготовка межправительственного соглашения по перевозке ядерных материалов находится на завершающем этапе". Предстоит также подготовить документ об обращении с отработавшим ядерным топливом, добавил Михадюк.

Кроме того, он назвал перспективной кооперацию Москвы и Минска в рамках сооружения АЭС в третьих странах. Белорусские специалисты, по его оценке, имеют необходимую компетенцию и достаточный опыт для участия в таких проектах. "Наш опыт возведения аналогичных станций изучают Венгрия, Турция, Египет, Узбекистан, Бангладеш. А со стороны "Росатома" есть интерес к привлечению белорусских специалистов и строителей к реализации проектов по строительству АЭС, а также в сфере подготовки кадров", - констатировал замминистра.