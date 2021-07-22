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22.07.2021 04:35
Рубрика: Власть

Пушков высказался о будущем транзита российского газа через Украину

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По его словам, Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой. Однако в условиях работы "Южного потока" и после открытия "Северного потока-2" его объемы могут оказаться незначительными. Политик напомнил, что Греция, Турция, Болгария, Венгрия и Сербия уже получают газ из "Южного потока". На нем, запущенном в 2020 году, Украина потеряла 15 миллиардов кубометров транзита.

Так что речь не об использовании Россией газа как "политического оружия", это не более чем часть мифологизированного западного дискурса, прикрывающего чисто геополитические цели США в Европе. Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и в каких объемах, заключил политик.

Напомним, США и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток-2": Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался поддерживать Украину и присматривать за энергетической безопасностью Европы. Германия обязалась назначить спецпосланника и "использовать свое возможное влияние", чтобы добиться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истечет соответствующий пятилетний контракт. Переговоры должны начаться не позднее 1 сентября 2021 года.

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