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22.07.2021 07:41
Рубрика: Происшествия

На Сахалине мужа и жену осудили за убийство восьмилетней девочки

Текст: Дина Непомнящая

Сахалинский областной суд вынес приговор в отношении ранее судимого 45-летнего мужчины и его 31-летней супруги, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области. Мужчину признали виновным в похищении человека, изнасилованиях и убийствах трех лиц. Женщину в участии в похищении и подстрекательстве к другим преступлениям.

Обвиняемый в убийстве девочки на Сахалине ответит еще за три преступления

Напомним, что в июле прошлого года в Южно-Сахалинске пропала восьмилетняя девочка. Ее тело обнаружили через несколько дней, а вскоре арестовали подозреваемых в убийстве, ими оказались муж и жена, которые встретили школьницу на обочине дороги и предложили подвезти домой. Когда ребенок сел в машину, его вывезли в лес. Там мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал девочку. К этому его подговорила женщина. После, чтобы скрыть преступление, насильник убил свою жертву и спрятал тело.

В ходе судебного заседания была также доказана причастность обвиняемого еще к трем преступлениям. В 2001 году он убил мужчину-гражданина КНР и женщину, которую перед этим изнасиловал, а в 2018 году надругался над 12-летней девочкой.

Государственный обвинитель требовал для мужчины пожизненного заключения в исправительной колонии особого режима и принудительного лечения у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания, а для женщины 19 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд согласился с этим мнением, но снизил срок заключения для подсудимой до 15 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

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