В Забайкалье сделают перерасчет зарплаты пожарных после жалобы Путину

Сотрудникам краевого ГУ "Забайкалпожспас" с 1 июля повысят зароботную плату. После внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты будет произведен перерерасчет.

Напомним, что вопрос о низкой зарплате забайкальских пожарных возник после того, как Дмитрий Перфильев из села Мангут обратился на "Прямую линию" и рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что зарплаты в их организации сохраняются на уровне МРОТ, хотя ранее было дано поручение повысить вознаграждения тем, кто участвует в ликвидации пожаров. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что о проблеме известно и этот вопрос неоднократно поднимали, в том числе и на федеральном уровне. Позже было объявлено, что в ближайшее время в регионе постараются найти средства на повышение зарплат.

"Уровень оплаты труда работников региональных подразделений пожарной охраны будет приравнен к оплате труда сотрудников соответствующих федеральных структур - МЧС России. Для этого Минфин планирует ввести доплату по примеру "указных" категорий работников бюджетной сферы - врачей, учителей. По предварительным подсчетам, ежегодно в бюджете Забайкалья на эти цели необходимо предусматривать порядка 500 миллионов рублей. Как только окончательная сумма потребности будет подтверждена, в кратчайшие сроки отработаем с федеральными коллегами", - сообщил первый вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер.

Отметим, что в "Забайкалпожспас" 76 пожарных частей, образованных в девять отрядов, расположенных в разных муниципалитетах региона. В организации работают больше 1,5 тысячи человек.