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22.07.2021 08:33
Рубрика: Происшествия

Арестованный глава ГИБДД прокомментировал дизайн своего особняка

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Начальник Госавтоинспекции Ставропольского края Алексей Сафонов, которого вчера заключили под стражу сроком на два месяца по подозрению во взяточничестве, ответил журналистам на вопрос о дизайне его особняка. Как сообщили РИА Новости, главный дорожный полицейский утверждает, что идея вычурного дизайна принадлежит не ему.

Фото: Пресс-служба УГИБДД Ставропольского края
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- Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал, - заявил журналистам Сафонов.

При этом, ранее пользователи соцсетей высмеяли убранство "дворца", в котором жил Сафонов. Интерьер в нем был чрезмерно украшено позолотой и лепниной, а также сомнительными украшениями, не подходящими для жилого дома.

Как раньше сообщала "РГ", Алексею Сафонову и семерым его подельникам суд назначил меру пресечения вечером 21 июля. Начальника УГИБДД региона подозревают во взятке в особо крупном размере в составе организованной группы. 20 июля на Ставрополье в ходе спецоперации задержали высшие чины МВД региона, обыски прошли по более чем 80 адресам.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Задержание главы ГИБДД Ставрополья и его подельников

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