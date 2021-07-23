Главный "мозг" Toyota, владеющий Tesla, рассказал, почему электрокары - зло

Гилл Пратт, генеральный директор исследовательского института Toyota, являющийся также главным научным сотрудником, опубликовал статью под названием "Углерод - наш враг", в которой рассказал, почему тотальная ориентация на выпуск электрокаров, является неверной.

Начать следует с того, что Пратт является владельцем Tesla Model X, и свою статью он начинает со слов "Люблю электрифицированные автомобили".

Тем не менее, по мнению представителя Toyota, электрокары не являются панацеей по спасению климата. Первая причина - производство компонентов для таких машин сопряжено с использованием значительного количества природных ресурсов (редкоземельные металлы и углеводороды, необходимые для работы заводов) и выбросами предприятий, занятых в цепочке производства.

Пратт отмечает, что лучше использовать компактные аккумуляторы в гибридах, чем выпускать одно транспортное средство с огромной батареей: "Мы почти никогда не заправляем бензином наш RAV4 Prime PHEV, у которого есть батарея, равная по размеру одной шестой батареи Tesla Model X. Стоимость аккумулятора Tesla сопоставима с пятью аккумуляторами гибридного RAV4, это значит, что целых пять человек могут уменьшить углеродный след".

Также Пратт говорит об индивидуальном использовании автомобилей: кто-то ездит лишь от дома до работы, а кому-то необходимо действительно дальнобойное транспортное средство. Другими словами, модельный ряд должен включать в себя машины с различными силовыми установками, а не только лишь с электрическими.

"Как и руководство Toyota, я считаю, что для правительств всего мира было бы огромной ошибкой принимать категоричные решения, направленные не тотальное внедрение электрокаров. Более разумный подход - позволить автопроизводителям работать над модернизацией всех систем и трансмиссий, и только при таком подходе каждый из водителей сможет выбирать оптимальный с точки зрения выбросов вариант".

В настоящее время Toyota не имеет в своём модельном ряду электрокаров, если не считать водородного седана Mirai. Первенцем станет кроссовер Toyota bZ4X, к 2025 году компания планирует представить 15 электромобилей.