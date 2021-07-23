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23.07.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Kia представила гибридный Sportage нового поколения

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Премьера пятого поколения Kia Sportage состоялась в начале июля. Теперь же в Корее состоялась презентация гибридной версии кроссовера.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Sportage HEV создан на базе двигателя 1,6 T-GDi, в паре с которым работает интегрированный с шестиступенчатой трансмиссией тяговый электромотор мощностью 60 л. с. Максимальная суммарная мощность силовой установки составляет 230 л. с., а крутящий момент - 350 Нм.

Гибридная версия будет предложена в переднеприводном исполнении. Компактная батарея литий-ионных аккумуляторов обеспечивает запас энергии 1,49 кВт.ч - электродвигатель вступает в работу, помогая бензиновому силовому агрегату. Это позволило улучшить экономичность: расход топлива кроссовера составляет 6,0 л/100 км в комбинированном цикле.

Продажи гибридного кроссовера на экспортных рынках начнутся в четвертом квартале 2021 года. В России такой Sportage вряд ли появится.

При этом, как ранее рассказывала "РГ", до нашей страны обычные версии нового Kia Sportage должны добраться в первой половине 2022 года (кроссовер получил бензиновый двигатель 1.6 литра мощностью 180 л.с. и 186-сильный дизель). Цены на текущее поколение модели начинаются от 1 814 900 рублей.

Отметим, что новый Sportage установил рекорд по предзаказам в первые сутки с момента начала их приема - было оформлено 16 078 контрактов. В России же в первом полугодии автомобиль занял шестое место в рейтинге самых популярных SUV.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia