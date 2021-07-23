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23.07.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Genesis G70 для России обзавелся двигателем V6. Известны цены

Текст: Константин Руссов
В сентябре 2020 года дебютировал рестайлинговый Genesis G70 - самый доступный седан корейского премиум-бренда. Российское представительство объявило цены на новинку, которая, как оказалось, доберётся до нашей страны с самым мощным двигателем, недоступным для модели ранее.
Фото: Пресс-служба Genesis. Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.

Таким образом, моторная гамма Genesis G70 представлена бензиновыми моторами 2,0 и 3,3 литра. Двухлитровый агрегат доступен в двух вариантах форсировки: 197 и 247 л.с., отдача 3,3 T-GDi V6 составляет 370 л.с. Все без исключения работают в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Genesis не удалось сохранить привлекательность предложения: стартовая цена на модель составляет 3 100 000 рублей. За дорестайлинговый G70 просят от 2 520 000 рублей.

В базовой комплектации есть системы предотвращения вторичных столкновений, помощи при трогании на подъёме; полностью светодиодные фары головного света; бесключевой доступ и запуск мотора с кнопки; двухзонный климат-контроль, приборная панель Supervision с экраном 8 дюймов, мультимедиа с тачскрином 10,25 дюйма с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

Ещё одна особенность обновлённого Genesis G70 для России - наличие комплектаций с задним приводом. Напомним, дореформенная версия седана во всех версиях была полноприводной. Монопривод предлагается только для седана с V-образной "шестёркой".

Фото: Пресс-служба Genesis.

Топовая версия Ultimate с 370-сильным мотором и задним приводом оценена в 4 620 000 рублей, полноприводная модификация стоит на 80 тысяч рублей больше. Седан в этой комплектации оснащён электронно-управляемой адаптивной подвеской, дифференциалом повышенного трения на задней оси, тормозными механизмами Brembo.

До дилеров автомобили, как сообщалось ранее, доберутся в начале осени этого года. Вместе с Genesis G70 в Россию должен приехать кроссовер GV70.

Фото: Пресс-служба Genesis.
#Genesis