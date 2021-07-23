Брянские медики уничтожили вакцину от COVID вместо использования

Трое сотрудников брянской больницы, подозреваемые в торговле COVID-сертификатами, уничтожали предназначенную для прививок вакцину. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу региона.

- Наказание для таких людей должно быть по всей строгости, по верхней планке, - заявил Александр Богомаз на оперативном штабе.

Напомним, две недели назад ФСБ и СКР раскрыли схему выдачи за деньги непривитым брянцам сертификатов о вакцинации с внесением их в федеральный электронный реестр. Схему придумал житель Брянска и подключил к ней знакомого программиста из больницы, а тот привлек двух коллег.

Возбуждено уголовное дело об искажении информации о фактах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, и подделке официальных документов (статьи 237 и 274.1 УК РФ). Подозреваемые признали свою вину и раскаялись, с них взяты подписки о невыезде.

Уголовная ответственность может грозить и покупателям сертификатов, если они ими воспользуются, предупредили в СК.