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23.07.2021 18:06
Рубрика: Происшествия

Брянские медики уничтожили вакцину от COVID вместо использования

Текст: Антон Валагин (Брянск)

Трое сотрудников брянской больницы, подозреваемые в торговле COVID-сертификатами, уничтожали предназначенную для прививок вакцину. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу региона.

Фото: iStock
В Марий Эл и на Камчатке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

- Наказание для таких людей должно быть по всей строгости, по верхней планке, - заявил Александр Богомаз на оперативном штабе.

Напомним, две недели назад ФСБ и СКР раскрыли схему выдачи за деньги непривитым брянцам сертификатов о вакцинации с внесением их в федеральный электронный реестр. Схему придумал житель Брянска и подключил к ней знакомого программиста из больницы, а тот привлек двух коллег.

Возбуждено уголовное дело об искажении информации о фактах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, и подделке официальных документов (статьи 237 и 274.1 УК РФ). Подозреваемые признали свою вину и раскаялись, с них взяты подписки о невыезде.

Уголовная ответственность может грозить и покупателям сертификатов, если они ими воспользуются, предупредили в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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